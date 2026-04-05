Premio al sabor de casa

La cafetería Orche y el Rinconcito Gomero, en Santa Cruz de Tenerife, brillan por sí solos. La Guía Repsol les ha otorgado un Solete de Primavera, un reconocimiento reservado para esos establecimientos que, según la propia Guía, «recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano». Se les otorga a esos sitios que «te despiertan una sonrisa, los que seducen por su solvencia pero también por un no se qué que les hace especiales».

Orlando Morales, de la cafetería Orche. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

En un mundo gastronómico a menudo obsesionado con los menús degustación y las esferificaciones, los Soletes se centran en lo auténtico. No buscan el lujo de los manteles de hilo, sino lo casual de una servilleta de papel y el sabor que recuerda a casa. Tal vez no son establecimientos gourmet, pero sí que son experiencias auténticas.

Uno de los locales galardonados es el Rinconcito Gomero, en la calle Mencey Ventor. Aquí no hay códigos de vestimenta, hay una pizarra escrita con tiza y una decoración que respira canariedad. Su dueña, Elisabet Herrera, comenta que «ser reconocida por un Solete tiene mucho valor». «No tengo palabras, he trabajado mucho y sola», explica mientras se emociona. El restaurante abrió en 2019, meses antes del confimamiento del covid-19, pero a pesar de las adversidades, el local ha conseguido salir adelante.

Elisabet asegura que ha sido un proceso difícil, pero «ha valido la pena». Su secreto no es otro que la disciplina y el amor por su trabajo. Cada día, a las 5 de la mañana, ya está en pie para que todo lo que llegue a la mesa sea fresco y casero. Desde el mojo rojo y verde hasta sus papas rellenas, arvejas o rosquetes y truchas. Aunque la reina indiscutible es su carne fiesta.

«Me encanta el trato humano, lo hago con cariño y la calidad procuro que sea la mejor», cuenta. Además, el Barrio de la Salud, al estar repleto de alquileres vacacionales, atrae al local a muchos turistas. «Vienen rusos, ingleses, yugoslavos, alemanes… Todos quieren probar las papas arrugadas». La realidad es que la comida canaria sigue triunfando en la ciudad: «Nuestros platos típicos funcionan y no se deben perder».

El otro local galardonado en la ciudad es la popular cafetería Orche, en la calle Robayna. Abrió en la década de los 70, por el empresario y alcalde de la capital, Leoncio Oramas, y su socio, Chema –de ahí el nombre–, aunque desde 1997 Orlando Morales regenta el local. No solo es conocido por sus desayunos, sino que es uno de los puntos de encuentro durante los carnavales chicharreros.

Para su dueño, el Solete «cayó como agua del cielo». Considera este reconocimiento como un regalo por el trabajo de tantos años. «El Solete no es solo mío, sino de mis trabajadores y clientes, todos formamos parte de esto», asevera. Orlando cuenta que lo más importante para ellos es la atención y que «la gente salga conforme, que haya pasado un buen rato y que sobre todo haya desayunado a gusto».

Más allá de las Estrellas Michelín y los propios Soles Repsol, los Soletes son la calificación más joven de la Guía. Nacieron en 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y están dirigidos a rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía. El funcionamiento es sencillo: un equipo de expertos gastronómicos repartidos por España y Andorra buscan sitios que tienen ese algo y que merecen este distintivo. Destacan cafeterías, restaurantes, terrazas, bares, vinotecas, heladerías y establecimientos fast good (que no fast food) pensados tanto para residentes como para turistas que buscan recomendaciones alejadas de los lugares más masificados. Existen los Soletes de Primavera, de Verano y de Otoño/Invierno.

En Tenerife, también han reconocido a otros dos establecimientos, al restaurante Otelo (Adeje) y al Silogía (Garachico), que elevan a 249 los Soletes de Canarias en la Guía Repsol. A partir de ahora, los nuevos establecimientos lucirán en sus fachadas un dibujo diseñado por el artista Luis Úrculo: un sol sonriente que invita a entrar, sentarse y disfrutar de lo de siempre.

Noticias relacionadas

Establecimientos como el Rinconcito Gomero o la Cafetería Orche demuestran que el lujo real está en la autenticidad de lo cotidiano: en esa carne de fiesta que sabe a tradición o en ese café que ha sido testigo de décadas de historia de la capital. Y es que la excelencia no necesita de etiquetas gourmet, sino de una caña bien tirada y el trato cercano. Con estos nuevos Soletes, Santa Cruz de Tenerife brillará con un poquito más de fuerza. n