El IES Mencey Acaymo convierte a Güímar en referente en formación en emergencias

El IES Mencey Acaymo ha consolidado al municipio de Güímar como un referente en formación en emergencias tras la celebración de su Semana de la Seguridad, una iniciativa centrada en la prevención, la autoprotección y la intervención ante situaciones de riesgo.

Durante cuatro jornadas, alumnado del propio centro y de otros ciclos formativos participó en un programa que combinó contenidos teóricos con talleres prácticos, permitiendo una aproximación realista al trabajo de los servicios de emergencia.

Formación práctica y coordinación

La actividad fue impulsada desde el ciclo de Salvamento y Socorrismo del centro y coordinada por el profesorado, que diseñó un programa orientado a simular situaciones reales y fomentar la coordinación entre distintos dispositivos de respuesta.

Simulacros reales y formación: Güímar destaca en seguridad y emergencias / ED

En el desarrollo de las jornadas participaron profesionales de distintos ámbitos, entre ellos Salvamento Marítimo, especialistas en vulcanología y efectivos de cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Canaria, el Ejército, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y los Bomberos Voluntarios de Güímar.

Implicación del alumnado

Desde el centro han destacado la implicación del alumnado como uno de los pilares fundamentales de la iniciativa, que permitió acercar de forma práctica el funcionamiento de los operativos de emergencia.

Simulacros reales y formación: Güímar destaca en seguridad y emergencias / ED

Aunque dos de las jornadas tuvieron que ser aplazadas por las condiciones meteorológicas, el instituto considera que los objetivos formativos se han cumplido con éxito.

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Apuesta por la prevención

El IES Mencey Acaymo ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Güímar y de todas las entidades participantes, al tiempo que reafirma su compromiso con este tipo de iniciativas educativas orientadas a la seguridad y la prevención.