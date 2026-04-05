El Gobierno canario aprueba el proyecto técnico para 59 viviendas protegidas en Arona

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado la redacción del proyecto de ejecución de 59 viviendas protegidas de promoción pública y plazas de garaje en el término municipal de Arona.

Este lote de inmuebles, que cuenta con un presupuesto de 16.002.609 euros, se incluye dentro de un expediente que contempla un total de 159 viviendas distribuidas en Arona, Adeje y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en Arrecife y en Santa Lucía de Tirajana, en la de Las Palmas, informó este domingo el Ejecutivo regional.

La actuación, que se desarrollará en la parcela "Marazul" situada entre las calles Astrón y Estrella Polar del municipio de Arona, cuenta con la financiación de los fondos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.