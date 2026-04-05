Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSemana Santa en La LagunaCB CanariasVacaciones en la playaFármacos que frenan el alzhéimerContaminación lumínica de Tenerife
instagramlinkedin

El Gobierno canario aprueba el proyecto técnico para 59 viviendas protegidas en Arona

El presupuesto, que incluye inmuebles también en otros municipios, asciende a más de 16 millones de euros

Vista panorámica de Arona.

Vista panorámica de Arona. / Carsten W. Lauritsen

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado la redacción del proyecto de ejecución de 59 viviendas protegidas de promoción pública y plazas de garaje en el término municipal de Arona.

Este lote de inmuebles, que cuenta con un presupuesto de 16.002.609 euros, se incluye dentro de un expediente que contempla un total de 159 viviendas distribuidas en Arona, Adeje y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en Arrecife y en Santa Lucía de Tirajana, en la de Las Palmas, informó este domingo el Ejecutivo regional.

La actuación, que se desarrollará en la parcela "Marazul" situada entre las calles Astrón y Estrella Polar del municipio de Arona, cuenta con la financiación de los fondos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Noticias relacionadas y más

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents