La DGT lo hace oficial: los conductores tinerfeños que estrenen coche tendrán que tener estos sistemas obligatorios a partir de 2026

Los vehículos continúan avanzando y cada vez incorporan más tecnologías y sistemas que ayudan a la conducción para garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras. Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) son fundamentales en los nuevos vehículos.

Estos sistemas forman parte del Reglamento Europeo de Seguridad 2019/2144, aprobado en 2019, cuyo objetivo es reducir la siniestralidad mediante tecnologías que ayudan al conductor a detectar riesgos y reaccionar antes de que se produzca un accidente.

Desde 2026, los nuevos vehículos matriculaos deben incorporar estos sistemas con técnicas cada vez más exigentes para mejorar su funcionamiento en situaciones reales durante un desplazamiento.

¿Qué son los sistemas ADAS?

Los ADAS son un conjunto de sistemas diseñados para ayudar al conductor durante la conducción, es decir, alertar de los peligros, advertir o intervenir cuando detecten un despiste al volante o una situación de peligro. El objetivo es evita los accidentes de tráfico gracias a esta ayuda o reducir las graves consecuencias en las que puede derivar un siniestro.

Para ello, combina tres elementos esenciales para la seguridad vial:

Sensores: son las cámaras, radares o ultrasonidos que se encargan de analizar lo que ocurre en el entorno del vehículo.

son las cámaras, radares o ultrasonidos que se encargan de analizar lo que ocurre en el entorno del vehículo. Software: un sistema electrónico que interpreta las señales de los sensores y deciden si alertar al conductor.

un sistema electrónico que interpreta las señales de los sensores y deciden si alertar al conductor. Actuadores: son mecanismos que pueden frenar, corregir la dirección o emitir avisos al conductor cuando se encuentra con determinadas situaciones durante un desplazamiento.

En la práctica, el sistema se encarga de detectar determinados peligros en los desplazamientos y avisar al conductor para que reaccione lo más rápido posible. Sin embargo, hay recordar que estos sistemas son ayudas para la conducción, no sustitutos de los conductores.

ADAS / DGT

ADAS obligatorios en 2026

"En Europa, el gran salto en la implantación de estos dispositivos se produjo en 2019, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento que obligaba a la paulatina incorporación de estos dispositivos en todos los vehículos: a partir de julio de 2022, para los de nueva homologación y desde julio de 2024, para las nuevas matriculaciones. El objetivo no era otro que avanzar hacia la visión cero con las oportunidades que ofrece la tecnología. Según sus propios cálculos, con esta decisión, se podían salvar en toda la UE hasta 25.000 vidas y evitar 140.000 lesiones graves hasta el año 2038. Es decir, estos asistentes pueden prevenir aproximadamente el 40 % de los siniestros de tráfico, el 37 % de todas las lesiones de consideración y el 29 % de todas las muertes relacionadas con los siniestros viales", recoge la DGT.

Además, explica que a parir de julio de 2026 se exigirá a todos los vehículos nuevos que se matriculen en la UE incorporen el Sistema Avanzado de Advertencia de Distracción del Conductor.

RACE ha recogido los sistemas obligatorios que deben incorporar los vehículos que se matriculen este verano: