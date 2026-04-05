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La Aemet pronostica cielos nubosos y vientos moderados este lunes en Tenerife

Las temperaturas sufrirán ligeros descensos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 6 de abril, los cielos estén nubosos en Tenerife, especialmente por la tarde y en la zona norte y este.

En esos mismos puntos no se descartan precipitaciones ocasionales.

Las temperaturas mínimas, por su parte, continuarán sin grandes cambios, salvo ligeros descensos en medianías del norte, mientras que las máximas estarán en ligero descenso en costas, siendo moderado en medianías.

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. / EUROPA PRESS - Archivo

Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en costas del oeste y en el extremo noreste.

Previsión general

En lo que respecta al conjunto del archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos en general.

Predominarán los cielos nubosos en las islas montañosas a partir del mediodía, cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior.

Noticias relacionadas y más

Probabilidad de calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en las islas más orientales.

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