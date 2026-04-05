La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife

La previsión del tiempo para este domingo, 5 de abril, en la isla de Tenerife indica que hará más calor, sin embargo, las lluvias tendrán presencia en el último día de la Semana Santa. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24 grados, unos datos ligeramente superiores a la jornada precedente.

A pesar de que la lluvia se dejará notar, esta será dispersa y ocasional, por lo que afectará a algunos puntos y, principalmente, durante la tarde.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, cuando no se descartan lluvias dispersas y ocasionales, y con intervalos en zonas bajas del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en la vertiente este, más acusado en costas. Viento en general flojo de componente norte, más intenso en extremos noreste y noroeste a primeras y últimas horas y siendo del sur en cumbres centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

Un hombre se refugia bajo su paraguas mientras espera a que escampe. / María Pisaca

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde y con intervalos en zonas bajas del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente norte, más intenso en costas este y noroeste a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Viento en general flojo de componente norte, más intenso en zonas expuestas a primeras y últimas horas y siendo del sur en cumbres durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde y con intervalos en zonas bajas del norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo de componente norte, más intenso en extremos noreste y noroeste a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 18