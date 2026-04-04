Domingo de Resurrección en Tenerife: guía de las principales procesiones de la isla

La Semana Santa llega a su fin, pero aún quedan varias procesiones y actos religiosos para este Domingo de Resurrección.

Cada municipio cuenta con su propio programa para una de las fechas más emblemáticas del calendario religioso. Ahora, te mostramos algunos de los actos a los que puedes asistir este domingo en los distintos puntos de la isla.

Santa Cruz de Tenerife

En la capital chicharrera, este domingo, a las 12:00 horas, será la procesión de Jesús Sacramentado, desde la parroquia de Santiago Apóstol. Apenas 15 minutos después saldrá la procesión del Resucitado, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Y a las 13:00 horas, la del Resucitado con el Santísimo Sacramento, desde la parroquia de San Francisco de Asís, recorriendo la plaza de la Candelaria (bendición del mar) y plaza del Príncipe (bendición de la ciudad y los campos).

La Laguna

La Laguna comenzará la jornada de procesiones desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a las 9:00 horas, con la del Santísimo Cristo Resucitado, acompañado por la Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo Resucitado.

A las 12:00 horas, en la catedral, se celebrará la misa estacional en la que se impartirá la bendición papal. A continuación, será la procesión hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción y el posterior acto de adoración a Jesús Sacramentado.

En La Cuesta (parroquia de la Paz y la Unión), a las 11:00 horas, se celebrará la eucaristía para conmemorar la Resurrección de Cristo. A continuación, procesión del Resucitado por las calles alrededor de la parroquia.

Zona norte

En la zona norte de la isla, en La Orotavaes uno de los puntos donde más actos se celebraban. Así, la parroquia Nuestra Señora de la Concepción celebrará a las 11:30 horas, la eucaristía de la Resurrección del Señor y la procesión Solemne del Santísimo Sacramento. Pero no es la única, las capillas, conventos y parroquias del municipio contarán con sus propios actos.

En Los Realejos, por ejemplo, cada parroquia contará también con sus propios actos. Puedes consultar todas las misas y procesiones en el programa.

En Tacoronte, también habrá varios actos, entre los que se encuentra la celebración de la eucaristía de Resurección del Señor en el Santuario del Cristo de los Dolores, a las 09:00 horas. A las 11:00 horas, habrá otra eucarístía con imposición de la medalla a los nuevos miembros de la Hermandad del Cristo. Al finalizar, la imagen del Cristo de los Dolores procesionará acompañada por la banda A. M. Santa Cecilia.

Zona sur

Si vives en la zona sur y buscas actos más cerca de casa, en la parroquia de Santa Úrsula Mártir (Adeje casco), a las 11:00 horas, se celebrará la Solemne Eucaristía de Pascua de Resurrección.

En Arona, la Semana Santa concluirá el Domingo de Resurrección con eucaristías y procesiones de Pascua en todos los núcleos. En Arona casco se celebrará la procesión con el Santísimo, mientras que en el resto del municipio las celebraciones se distribuirán en horario de mañana y tarde, según cada parroquia.

En Guía de Isora, uno de los principales actos de la Semana Santa es la Pascua Florida, que concluirá este domingo. Se trata de una muestra floral en la que el arte efímero se hace protagonista, representando diferentes escenas o recreaciones inspiradas en la Pasión de Cristo.