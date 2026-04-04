Arte en tributo a la Pasión en Guía de Isora

Una florista de la República Checa contactó en los últimos días con Carlos Curbelo con el objetivo de participar en la próxima edición de la Pascua Florida de Guía de Isora. Ese dato muestra con claridad la pujanza que ha ido adquiriendo esta iniciativa. Y eso a pesar de que cuenta con menos de dos décadas de historia, lo que se podría considerar una trayectoria limitada. La Pascua Florida es, a grandes rasgos, una mezcla entre religiosidad y arte contemporáneo, con un protagonismo principal de la vertiente floral.

«Supone visitar un proyecto de arte floral y arte contemporáneo que por sus características es único en España, ya que tiene una temática clara en torno a la pasión, muerte y resurrección», detalla Curbelo, que es el director artístico de la Pascua Florida. En esta edición, que se prolonga hasta este domingo, el espectador puede recorrer 24 piezas realizadas por artistas de diferentes procedencias.

A media mañana de este sábado, la plaza de Nuestra Señora de La Luz mostraba un ir y venir de vecinos y visitantes en torno a las composiciones elaboradas. La estampa era llamativa. El templo abierto de par en par y los tronos en los que se realizaron las procesiones de Semana Santa ya desarmados y aparcados en el exterior acababan de completar la escena.

Pascua Florida en Guía de Isora / Andrés Gutiérrez

Carlos Curbelo se preparaba hacia las 11:00 horas para iniciar una visita guiada por las obras. El protagonismo principal es para las flores, pero también hay piezas realizadas con madera, telas y otros elementos. «Eso lleva tiempo hacerlo...», decía con sorpresa un espectador a su acompañante en la calle La Vera mientras observaba el trabajo realizado en el exterior de un edificio. Incluso han confeccionado una alfombra al estilo de las de Corpus. Religión y vanguardia son el denominador común en las diferentes propuestas que se ofrecen.

«Me encanta; es la segunda vez que vengo», expresa Francisco García, que se desplazó hasta Guía de Isora desde el municipio del Puerto de la Cruz. «Es lejos, pero damos un paseo en familia y disfrutamos de esto», manifiesta. García tiene 56 años y se declara amante de las tradiciones. «Esto quizá no sea una tradición como tal, o al menos está en vías de serlo, porque tampoco lleva tantos años; pero es bonito y es parte de la Semana Santa», opina.

En la Pascua Florida destaca el arte floral, pero también hay teatro, música y danza

Otro de los aspectos destacados es que las acciones de floristas y artistas plásticos se complementan con actuaciones de teatro, música y danza. Según indica el director artístico, entre los autores hay reconocidos profesionales. Él también es florista y se encarga nada menos que de once obras. Todos se citan el Domingo de Ramos y están hasta el Jueves Santo elaborando las piezas, si bien previamente hubo meses de preparativos por parte de la organización. Juan Chamorro, de Oviedo; Álex Segura, de Barcelona; Ignacio Guillén, de Pamplona; el también barcelonés Jordi Abelló, o la artista multidisciplinar de origen venezolano Nela Ochoa se encuentran entre los nombres que le ponen el acento nacional e internacional a esta propuesta.

«Se intenta provocar una emoción al espectador, invitarle a reflexionar y a hacer una parada en el tiempo», plantea Curbelo. Al menos en Carmen Díaz, que recorría este sábado por la mañana las composiciones, parece que lograron el efecto deseado. «Me gusta, me llega», afirma esta vecina de Candelaria al ser preguntada por lo que le transmitía. Acudió hasta Guía de Isora acompañada de su hija y de su nieta después de que unas compañeras de trabajo le hablasen de esta iniciativa. «Yo vine por primera vez antes de la pandemia y he seguido viniendo», precisa. «Es una mezcla bonita, la gente viene, dinamiza…», considera.

Otro testimonio es el de Juan Carlos Torres, que se desplazó este sábado hasta el municipio de Guía de Isora para cumplir con unos compromisos familiares y que aprovechó la ocasión para «disfrutar de estas obras». Según apunta, no es un habitual de la Pascua Florida, pero tampoco es la primera vez que recorre el acto. «Yo vine por primera vez hace un montón de años y después de aquello he venido según ha ido cuadrando: si mi mujer ha querido venir, en función de otras ocupaciones...», relata. «Pero sí, desde luego que me parecen unas representaciones muy bonitas», resaltó.