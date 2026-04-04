La Aemet prevé lluvias ocasionales este domingo en Tenerife, mientras una dana se acerca a las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este domingo los cielos estén poco nubosos con intervalos de evolución por la tarde en Tenerife. Será precisamente durante la tarde cuando no se descartan lluvias dispersas y ocasionales, y con intervalos en zonas bajas del norte a últimas horas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en la vertiente este, más acusado en costas. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 24 grados.

También se espera viento en general flojo de componente norte, más intenso en extremos noreste y noroeste a primeras y últimas horas y siendo del sur en cumbres centrales.

Predicción general

En el conjunto del archipiélago, se espera que en las islas más orientales haya intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas. En el resto de islas, poco nuboso en general con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias dispersas y ocasionales en las occidentales, y tendiendo a nuboso en zonas bajas del norte al final del día.

Turistas en la playa de Los Cristianos, al sur de Tenerife. / María Pisaca

Temperaturas con pocos cambios en las islas más occidentales y en ligero ascenso en el resto, más acusado en las máximas de costas orientadas al sur y del oeste en el caso de Fuerteventura y de Lanzarote.

Viento flojo de componente norte en zonas bajas y girando a sur en cumbres. Será más intenso en costas este y noroeste de las islas montañosas.

Una dana se aproxima al archipiélago

A pesar de este tiempo más o menos estable para el fin de la Semana Santa, parece que una dana se está aproximando al archipiélago y dejará tiempo inestable en la segunda mitad de la próxima semana.

En este sentido, el portal especializado Meteored, explica que una dana se formará a mitad de semana hasta ubicarse entre el Golfo de Cádiz y Canarias, lo que "volvería a tener tiempo adverso" a las islas.

Así, sería entre el jueves y el viernes cuando estaría más cerca del archipiélago, con "algunos chubascos en las islas de mayor relieve y lluvias de retención en la vertiente norte de todas las islas".