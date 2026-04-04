La Aemet prevé un cambio en el tiempo para este Sábado Santo en Tenerife: lluvias débiles y temperaturas en descenso

Las precipitaciones volverán este Sábado Santo a Tenerife, aunque de forma ocasional y aisladas.

Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronostica que habrá cielos nubosos, con posibles precipitaciones, aisladas y ocasionales durante la madrugada e inicio de la mañana cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta.

A partir de la mañana tiende a intervalos nubosos, más compactos en medianías y cumbres donde no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional en horas de la tarde.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en cumbres centrales, mientras que las máximas también estarán en ligero descenso, más acusado en medianías y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 16 y 22 grados.

Viento flojo de dirección variable en general, con predominio de la componente norte a primeras y últimas horas del día.

Previsión general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, en las islas montañosas estará nuboso, con posibles precipitaciones, aisladas y ocasionales durante la primera mitad del día, menos probables durante horas centrales y la tarde.

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo / Joaquin Corchero - Europa Press

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos que con baja probabilidad podrían venir acompañados de precipitación aislada y ocasional en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso, siendo moderado en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve.

Predominio de viento flojo de dirección variable.