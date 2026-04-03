El telescopio TTT3 del Observatorio del Teide observa la misión tripulada Artemis II en su trayectoria hacia la Luna

El telescopio Two-meter Twin Telescope (TTT) operado por Light Bridges en el Observatorio del Teide (Instituto de Astrofísica de Canarias), ha capturado "con éxito" en la madrugada de este viernes, 3 de abril, entre las 04:27 y las 04:29 UTC, imágenes de la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la NASA durante su tránsito por el espacio cislunar, apenas unas horas después de la maniobra de inyección translunar.

En concreto, y según ha informado Light Bridges en un comunicado, en el momento de la observación, la nave estaba aproximadamente a 65.000 km de la Tierra, desplazándose a una velocidad de 10.800 km/h (3 km/s) y con una magnitud visual de V = 11,5, lo que la situaba al alcance de telescopios de pequeño y mediano tamaño, si bien su rápido movimiento angular requirió el sistema de seguimiento de alta precisión del telescopio robótico de dos metros TTT3.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, con una tripulación compuesta por cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion, que realiza una trayectoria de sobrevuelo lunar libre (free-return trajectory), a una distancia máxima de la Luna de unos 10.000 km, como paso previo al alunizaje previsto en misiones posteriores del programa.

Observación desde el TTT3

La observación realizada desde el telescopio TTT3 se realizó con el instrumento FERVOR-M --una cámara científica sCMOS de alta sensibilidad y cadencia-- instalada en uno de los focos Nasmyth del TTT3, con una secuencia de 200 exposiciones de 0,4 segundos cada una.

El TTT3 es un telescopio Ritchey-Chrétien de dos metros de apertura que opera de forma completamente robótica y autónoma, gestionado por el sistema inteligente ROBOTQOP (Optimización de la Cola de Observaciones de Telescopios Robóticos, del inglés ROBOtic Telescope Queue OPtimization), desarrollado por Light Bridges.

La observación demuestra la "capacidad única" de los telescopios TTT para detectar y seguir objetos artificiales en el espacio cislunar --la región entre la Tierra y la Luna--, un dominio espacial de creciente relevancia estratégica, científica y económica.

El sistema TTT combina alta velocidad de orientación (>10°/s), precisión astrométrica de sub-arcosegundo y fotometría estable a nivel de milimagnitud, convirtiéndolo en una infrastructura de primer nivel para el seguimiento de objetos artificiales, incluidos satélites, naves y basura espacial, la vigilancia del dominio cislunar y la defensa planetaria.