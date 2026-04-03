¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, actos de Semana Santa y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Manas, el primer largometraje de ficción de la cineasta brasileña Marianna Brennand, tras una trayectoria destacada en el cine documental. La película, especialmente recomendada por el ICAA para el fomento de la igualdad de género, aborda la dura realidad del abuso patriarcal e intrafamiliar en la selva brasileña y la transmisión generacional del trauma, entendiendo que representar el abuso no requiere exhibición, sino atención y sensibilidad.

Semana Santa

Este sábado y domingo continúan en todos los municipios de la isla los actos con motivo de la Semana Santa. El sábado estará dedicado, principalmente, a la Vigilia Pascual, mientras que el domingo se sucederán las procesiones del día de Resurrección.

Tradiciones

Los actos populares con motivo de la festividad de San Marcos, en Tegueste, comienzan este domingo, a las 10:00 horas, con el Paseo Ganadero por las diferentes carretas del casco. La salida será de la Finca de los Zamoranos.

Musical

El Teatro Leal de La Laguna acoge este fin de semana El príncipe y el mendigo, el musical. Una adaptación que se desarrolla en el corazón de una Inglaterra dividida entre la opulencia de los palacios y las penurias de las calles. Dos jóvenes separados por el destino —el príncipe Eduardo, heredero al trono, y Tom Canty, un humilde mendigo— se encuentran por azar. Fascinados por sus increíbles similitudes físicas y abrumados por sus vidas opuestas, deciden intercambiar roles por un día… pero el juego pronto se convierte en una peligrosa aventura. Podrá verse tanto el sábado como el domingo a las 18:00 horas.

Deportes

La jornada deportiva de la Semana llega este sábado de la mano del CD Tenerife, que se enfrentará al CP Cacereño en el Heliodoro Rodríguez López. El partido comenzará a las 17:30 horas.