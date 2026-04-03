Sábado Santo en Tenerife: estos son actos religiosos más importantes en la isla

Inmersos de lleno en la Semana Santa, durante este fin de semana aún quedan procesiones y celebraciones religiosas destacables a las que acudir en la isla.

Los diferentes municipios de la isla cuentan con su programa especial para estas fechas, con los actos más importantes que no puedes dejar pasar. Aquí te presentamos una muestra de la amplia oferta religiosa de la jornada de este Sábado Santo, que viene marcado por la Vigilia Pascual.

La Laguna

Durante la Semana Santa, La Laguna vibra con un sentimiento especial. Y no es para menos si tenemos en cuenta la multitud de templos que alberga el municipio. Para este Sábado Santo, en las parroquias y conventos se celebrará de la Vigilia Pascual, mientras que las procesiones comenzarán a las 18:30 horas en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, con la de Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por la Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo Resucitado.

Posteriormente, a las 22:00 horas, en la Catedral tendrá lugar la Vigilia Pascual, presidida por el obispo Eloy Santiago.

Procesión del Sábado Santo en La Laguna, archivo. / Andrés Gutiérrez

Sur de la isla

En el sur de la Isla, Adeje celebra el Sábado Santo la Vigilia Pascual en la Parroquia de Santa Úrsula Mártir (Adeje casco). En Candelaria, en la Basílica se celebrará la oración de Laudes a las 08:00 horas y la solemne Vigilia Pascual, a las 22:00 horas.

Al igual que en el resto de municipio, el sábado en Arona está reservado a la Vigilia Pascual, con celebraciones nocturnas en la mayoría de parroquias del municipio, muchas de ellas precedidas por momentos de preparación del templo y oración.

En Güímar, por su parte, a las 09:00 horas, desde la parroquia de San Pedro Apóstol retornará la imagen del Cristo de la Expiración a la ermita de San Juan Bautista; mientras que la Vigilia Pascual tendrá lugar en la parroquia de San Pedro Apóstol a las 21:00 horas, y será cantada por el Coro Parroquial. A continuación, habrá una procesión claustral con el Santísimo Sacramento y la celebración de la Resurrección con un ágape compartido en la Plaza del Obispo.

Norte de la isla

En la zona norte, los municipios también cuentan con un amplio programa de actos. En el caso de La Orotava, por ejemplo, puedes consultarlo aquí. Al igual que en el resto, la celebración de la Vigilia Pascual marcará los actos de las diferentes parroquias, pero también se celebrará, a partir de las 21:30 horas, la Procesión de la Virgen de los Dolores, meditando los Siete Dolores, desde la parroquia de San Juan Bautista. A su llegada, será la vigilia y la procesión del Santísimo Sacramento.

En Tacoronte, por su parte, además de la Vigilia Pascual en diferentes parroquias, se celebrará la Novena del Cristo de la Misericordia en el Santuario de Cristo de los Dolores, a las 14:45 horas.