La roseta canaria llega al Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid

El Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid ha pedido al Cabildo de Tenerife que colabore en la organización de un taller dedicado a la técnica artesanal de la roseta canaria, una de las manifestaciones más representativas del patrimonio textil tradicional del archipiélago.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Museo con la preservación, difusión y estudio de las artes populares, así como en su voluntad de fortalecer la cooperación institucional con entidades dedicadas a la salvaguarda del patrimonio cultural, según ha señalado este viernes el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

La solicitud, dirigida al consejero insular de Empleo y Educación, Efrain Medina, propone una colaboración específica para facilitar el desplazamiento y alojamiento del maestro artesano Antonio Rodríguez, especialista en la técnica de la roseta "y figura clave en su transmisión contemporánea", añade el Cabildo.

Interés por esta tradición

Rodríguez ya impartió dos talleres en sus instalaciones en 2025, en los meses de junio y diciembre, con una excelente acogida por parte del público y con una participación que evidenció el creciente interés por esta tradición textil, prosigue la institución.

El consejero Efraín Medina subraya al respecto la importancia de seguir proyectando la artesanía canaria fuera del archipiélago y añade que "la roseta es una señal de identidad de nuestro patrimonio cultural y un ejemplo del talento y la dedicación de nuestros artesanos".

Antonio Rodríguez frente a sus labores de roseta / Andrés Gutiérrez

Asimismo, Medina añade que "la colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar que estas técnicas tradicionales sigan vivas y lleguen a nuevas generaciones".

Nuevos talleres

El nuevo taller está programado para los días 11 y 12 de junio de 2026, en formato presencial, con una duración total de diez horas distribuidas en dos sesiones.

La actividad contará con un máximo de quince participantes, por lo que permitirá mantener un enfoque práctico y personalizado, acorde con la complejidad y delicadeza de la técnica.

El museo asumirá la organización logística, la difusión del evento y la cesión de los espacios necesarios, mientras que los honorarios del maestro serán cubiertos por el alumnado inscrito.

Auge de la roseta

En los últimos años, la roseta canaria ha experimentado un notable resurgimiento, tanto en el ámbito académico como en el cultural.

Instituciones de referencia como el Museo del Traje han mostrado un creciente interés por incorporar esta técnica en sus actividades formativas y divulgativas, reconociendo su valor como ejemplo de artesanía textil tradicional y como testimonio de la creatividad popular de las islas.

La roseta canaria es una modalidad de encaje que se elabora a partir de pequeñas piezas circularesLa roseta canaria es una modalidad de encaje que se elabora a partir de pequeñas piezas circulares / El Día

Este renovado impulso ha contribuido a situar la roseta en un espacio de mayor visibilidad, favoreciendo su estudio, documentación y transmisión.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura ha destacado en diversas ocasiones la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la conservación de técnicas artesanales en riesgo de desaparición, entre ellas la roseta canaria.

Su inclusión en programas y proyectos vinculados al patrimonio inmaterial ha reforzado la percepción de que se trata de una práctica que merece especial atención por su singularidad, su complejidad técnica y su profundo arraigo histórico.

Este reconocimiento institucional ha generado un aumento de la demanda de talleres, demostraciones y actividades formativas, tanto en Canarias como en la península, concluye el Cabildo de Tenerife.