La Pasión de Adeje reúne a centenares de personas y refuerza su puesta en escena

La representación de la Pasión de Adeje volvió a convertir el casco histórico en escenario de una de las citas más destacadas de la Semana Santa en Canarias, congregando a centenares de personas este Viernes Santo en la calle Grande. La representación, organizada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Adeje, ha incorporado en su edición de 2026 nuevas propuestas escénicas, entre las que ha destacado la renovación estética y escenográfica de la escena de la Última Cena, uno de los momentos significativos de la obra.

"Inmensamente satisfecho, emocionado, orgulloso. Cada año, La Pasión reproduce un cúmulo de sensaciones indescriptibles. Ha sido una representación inigualable un acto hecho por el pueblo de Adeje, que tiene una repercusión cultural que va más allá de nuestras propias expectativas”, reflexionó el concejal Alonso Ferrera tras la emisión del directo de más de dos horas.

Además de las novedades mencionadas, se han sumado nuevas coreografías, como una pieza de danza en el entorno del primer escenario de Pilatos y Claudia, interpretada por alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje, así como una intervención simbólica en el Huerto de los Olivos que representa la lucha entre el bien y el mal.

La puesta en escena ha incluído mejoras en el vestuario, diseñado por Cristian Alayón, nuevos elementos de atrezzo e incorporaciones al elenco, reforzando la implicación ciudadana. Estas novedades se suman a la evolución que la Representación ha experimentado en los últimos años, con la incorporación de nuevos espacios escénicos, escenas inéditas y la actualización de la banda sonora.

Escenificación

La escenificación, de dos horas de duración, inició a mediodía con la venia del párroco al pueblo de Adeje tras la Procesión del Nazareno del Perdón. La obra está compuesta por 13 escenas y ha recorrido espacios emblemáticos como la Calle Grande, la Plaza de la Cruz del Llano y la Plaza de España, representando episodios como la entrada mesiánica en Jerusalén, la Última Cena, el juicio ante el Sanedrín, el Vía Crucis y la Crucifixión.

La representación culminó con la procesión del Cristo muerto y el entierro simbólico en la iglesia de Santa Úrsula, cerrando así una escenificación que combina tradición, participación ciudadana y puesta en escena teatral.

Seguridad

El dispositivo de seguridad, compuesto por Policía Local, personal Técnico de Seguridad, sanitario y de Protección Civil, permitió acoger a centenares de personas sin incidencias destacadas. Además de las personas que han asistido presencialmente, hay que añadir a las miles que se sumaron a través de la retransmisión en directo de Televisión Canaria y de las plataformas digitales municipales, con seguimiento desde distintos puntos del mundo, además de las que puedan verlo en diferido en televisiones regionales durante los próximos días.

Agentes participantes

En esta edición, bajo la dirección teatral de Laura Marrero y dirección artística de Freya Jaén y Conrado Díaz, han intervenido alrededor de 200 intérpretes amateurs, junto a un amplio equipo técnico y logístico que contribuye a que esta representación se lleve a cabo cada año.

Momento de la crucifixión. / E. D.

A este dispositivo se suma el trabajo del personal de la concejalía, equipo operario municipal y de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje, responsables de atrezzo, escenografía, vestuario, peluquería y maquillaje, así como el equipo de comunicación encargado de la producción audiovisual, redacción, redes sociales, web y Radio Sur Adeje.

Retransmisión en televisión

La Pasión de Adeje ha sido retransmitida en directo por Televisión Canaria y será emitida en diferido a nivel nacional por 13 Televisión, así como en el ámbito regional por Mírame Televisión, Canal 4 TV y Canal 10 TV.

Asimismo, Radio Sur Adeje 107.9 FM y los perfiles oficiales del Ayuntamiento en Facebook, TikTok y YouTube ampliaron la cobertura del evento.

La pasión a través del tiempo

Con el paso de los años, la representación adejera se ha consolidado como un referente cultural con proyección internacional. La Pasión cumple 28 años de historia desde su primera edición en 1995. Solo en dos ocasiones no pudo celebrarse, en 2020 y 2021, debido a la pandemia.

En 2022 se desarrolló en un formato híbrido, combinando una producción audiovisual con la escenificación en directo de la Crucifixión. A lo largo de su trayectoria, la representación se ha ido adaptando a los tiempos y a nuevos formatos, manteniendo siempre el relato bíblico como base y símbolo de respeto por las tradiciones.

Elenco

El elenco principal estuvo formado por Yehosua Treviño como Jesús; Ana Oneida Borges como María; Ainhoa Aguilar interpretando a María Magdalena; Sergio Sosa a Juan; Gonza Delgado a Pedro y Miguel Ángel Granados como Judas. Completaron los papeles principales Fernando Romero interpretando a Caifás, Pepe Damas como Anás, Abraham Alonso a Nicodemo, Elías González a Pilatos y Silvia Méndez a Claudia.

Asimismo, participaron David Urbano interpretando a Herodes, Daura Moreira como Herodías, Pedro Ruymán Pérez a Santiago, Pepe Aquino a Tomás, Santi Cano a Andrés, Damián Fernández a Mateo, Santos García a Simón “El Zelota”, David Pérez a Judas Tadeo, Felipe Neri Rodríguez como Felipe, José Hernán Carvajal a Santiago el de Alfeo y Ricardo Torres como Bartolomé.

El reparto se completó con Rosi Bello interpretando a María de Cleofás, Esther Pérez como La Verónica, Santi Cano Jr. a Centurión, Alfredo Zizzi, Yose Rodríguez y Jon Gómez como soldados, Javier Moreno a Dimas, Guillermo López a Gestas, Víctor Herrera como El Mal y Miriam Miguélez como El Bien.