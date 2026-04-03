Multa de hasta 600 y pérdida de 6 puntos del carné de conducir: la DGT deja claro que los conductores tinerfeños nunca deben hacer esto antes de llegar a un radar
Este tipo de controles de velocidad pueden ser fijos o móviles
Los radares de velocidad son controles a través de lo que la DGT comprueban que los conductores respetan los límites de velocidad establecidos en la red de carreteras españolas. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico.
En Tenerife se ha instalado un nuevo radar fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D. Un nuevo control de velocidad que ya ha comenzado a sancionar a los conductores tinerfeños que excedan la velocidad en la vía.
Tipos de radares
- Radares fijos: son las cabinas que se suelen encontrar al margen de las carreteras, siempre están señalizados.
- Radares móviles: son aquellos que están camuflados en vehículos oficiales de la Guardia Civil.
- Radares de tramo: controlan la velocidad media que ha llevado el coche durante un tramo, obligando a los conductores a mantener una velocidad similar o inferior a la establecida.
- Foto-rojo: estos radares no son miden la velocidad, sino que están situados en los semáforos para pillar a los conductores que se salten un semáforo en rojo.
- Radares veloláser: Tienen un tamaño compacto y pueden llevarlos incluso las motos de la Guardia Civil, no solo los coches. Su ubicación más habitual es en las vías convencionales, antes de las autopistas y las autovías.
- Radar en cascada: controlan que los conductores mantengan la velocidad correcta en todo momento, similares a los `antifrenazo´, aunque funcionan a la inversa.
- Radar de cinturón: son cámaras que detectan si los ocupantes del vehículo utilizan el cinturón de seguridad, capaces de realizar 50 fotografías por segundo. En España, funcionan más de 200 cámaras de este tipo.
- Helicóptero Pegasus: es el más selectivo y permite observar las conductas de riesgo que realizan los conductores. Funciona con dos cámaras de vigilancia que permiten leer la matrícula desde una altura de 300 metros y un kilómetro de distancia.
¿Cómo funcionan estos radares?
Todos los conductores levanta el pie del acelerador y comienza a frenar cuando son alertados por un radar de velocidad para recibir una multa por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero ese método ha dejado de ser efectivo con la llegada de los radares `antifrenazo´.
Se tratan de radares fijos o móviles que se colocan a continuación del primer radar fijo, a una distancia cercana. De esta manera, se puede ver a qué velocidad va realmente el conductor antes de llegar al radar fijo y aplicar el frenazo
"Este sistema es evitar que los conductores alcancen velocidades imprudentes en vías o carreteras, y evitar también que los conductores levanten el pie del acelerador y ajusten la velocidad justo antes de pasar por un control de seguridad", según el Club Europeo de Automovilistas.
Sanciones
Las sanciones por exceso de velocidad varían en función de cuanto se haya excedido en superar los límites establecidos. Estas son las multas a las que se puede enfrentar algunos de los conductores:
- Circular entre 121 y 150 km/h en una vía de 120 km/h, supone una multa de 100 euros, pero no conlleva perdida de puntos.
- Si el exceso de velocidad está entre 151 y 170 km/h, la sanción aumentará hasta 300 euros y 2 puntos del carnet.
- Si la velocidad es igual o superior a 191 km/h, la multa que recibirá el conductor será de 600 euros y 6 puntos.
Todas las multas, si las pagas antes del plazo establecido se ven reducidas a la mitad.
- Una dana se acerca a Canarias: la Aemet aclara cómo afectará a las islas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- La Aemet prevé un cambio en el tiempo para este Sábado Santo en Tenerife: lluvias débiles y temperaturas en descenso
- CD Tenerife - Cacereño: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- La Aemet prevé lluvias ocasionales este domingo en Tenerife, mientras una dana se acerca a las islas
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide «voluntad» para lograr un acuerdo sobre la apertura los domingos
- La Aemet prevé lluvias dispersas, pero más calor este domingo en Tenerife
- Los Abreu apuestan por el café en San Juan de la Rambla para diversificar la agricultura