La Aemet anuncia un ligero descenso de las temperaturas este Viernes Santo en Tenerife

Los cielos continuarán despejados este Viernes Santo en Tenerife, según la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aun así, aunque el día siga acompañando para hacer actividades al aire libre, las temperaturas serán un poco más suaves, oscilando entre los 16 y 22 grados.

Será a partir del fin de semana cuando los cielos comiencen a cubrirse en la isla, dejando las primeras lluvias de la Semana Santa en algunos puntos de la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Despejado, que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde y con intervalos nubosos por la mañana en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 26

LA PALMA

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas de interior, más acusado en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costas del sudeste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21

Imagen del Teide nevado, archivo. / El Día

EL HIERRO

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 18