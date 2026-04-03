La Aemet anuncia un giro en el tiempo para el fin de semana: vuelven las lluvias a Tenerife este Sábado Santo
Los termómetros oscilarán entre los 16 y los 22 grados
Del sol del Viernes Santo a la lluvia del sábado. La Semana Santa parece que va a terminar un poco peor, meteorológicamente hablando, a como la empezó en la isla de Tenerife.
Si bien durante todo estos días festivos los cielos despejados y el sol brillante ha reinado en la isla, parece que este sábado el tiempo cambia para dar paso a las lluvias ligeras y ocasionales que, además, vendrá acompañadas de temperaturas más frescas, oscilando entre los 16 y los 22 grados.
Eso sí, la calima parece que ya no nos acompañada y, por ello, el Gobierno de Canarias ha finalizado la prealerta por este fenómeno.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Nuboso en general, con posibles precipitaciones, aisladas y ocasionales durante la madrugada e inicio de la mañana cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta. A partir de la mañana tiende a intervalos nubosos, más compactos en medianías y cumbres donde no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional en horas de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso en cumbres centrales. Máximas en ligero descenso, más acusado en medianías y cumbres. Viento flojo de dirección variable en general, con predominio de la componente norte a primeras y últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22
LA GOMERA
Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas y ocasionales durante la madrugada cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta. A partir de la mañana tiende a intervalos nubosos, algo más compactos en el interior durante las horas centrales y la tarde, pudiendo dar lugar, con baja probabilidad, a alguna precipitación aislada y ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo, dominando la componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24
LA PALMA
Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas y ocasionales durante la madrugada cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta. A partir de la mañana tiende a intervalos nubosos, más compactos en áreas del interior sin descartar que se produzcan algunas precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso. Viento flojo de componente norte, siendo de dirección variable durante las horas centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21
EL HIERRO
Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas y ocasionales durante la madrugada cuando, con baja probabilidad, podrían venir acompañadas de alguna tormenta. A partir de la mañana tiende a intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación aislada y ocasional durante las horas centrales. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte, siendo de dirección variable durante las horas centrales.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 18
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