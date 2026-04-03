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Abandonan un cachorro atado a las puertas de Adepac

La Policía Local pone el foco en estos casos, que se han convertido en habituales para los voluntarios de la protectora

'Pascual', atado fuera del refugio.

'Pascual', atado fuera del refugio. / Policía Local de Canarias Blog

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nuevo caso de abandono animal en Tenerife. Esta vez, a las puertas de un refugio.

Según informó Adepac Canarias hace unos días y recoge el blog de la Policía Local de Canarias, un cachorro de alrededor de un año fue abandonado a las puertas de sus instalaciones recientemente.

El animal se encontraba encadenado a una valla, con una cubeta de agua y una bolsa de comida.

La Policía Local señala en su publicación que estos abandonos son habituales en la protectora, por lo que los responsables valoran tomar medidas para localizar a los autores.

Instalación de cámaras

De hecho, Adepac ha hecho pública la necesidad de colocación de cámaras en la entrada con el objetivo de intentar identificar a las personas que abandonan a los animales a las puertas del refugio. Aun así, aunque aún no están instaladas, han dejado claro que intentar localizar al dueño de 'Pascual', como lo han bautizado en la protectora, a través de las cámaras de la calle.

Un perro encantador

'Pascual' es un macho de aproximadamente un año, muy bueno y encantador.

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Según informa Adepac en sus redes sociales, "el pequeño ya ha comenzado su protocolo de entrada y, en cuanto pasen los días establecidos, estará disponible para la adopción".

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