Abandonan un cachorro atado a las puertas de Adepac

Nuevo caso de abandono animal en Tenerife. Esta vez, a las puertas de un refugio.

Según informó Adepac Canarias hace unos días y recoge el blog de la Policía Local de Canarias, un cachorro de alrededor de un año fue abandonado a las puertas de sus instalaciones recientemente.

El animal se encontraba encadenado a una valla, con una cubeta de agua y una bolsa de comida.

La Policía Local señala en su publicación que estos abandonos son habituales en la protectora, por lo que los responsables valoran tomar medidas para localizar a los autores.

Instalación de cámaras

De hecho, Adepac ha hecho pública la necesidad de colocación de cámaras en la entrada con el objetivo de intentar identificar a las personas que abandonan a los animales a las puertas del refugio. Aun así, aunque aún no están instaladas, han dejado claro que intentar localizar al dueño de 'Pascual', como lo han bautizado en la protectora, a través de las cámaras de la calle.

Un perro encantador

'Pascual' es un macho de aproximadamente un año, muy bueno y encantador.

Según informa Adepac en sus redes sociales, "el pequeño ya ha comenzado su protocolo de entrada y, en cuanto pasen los días establecidos, estará disponible para la adopción".