La Policía Nacional lo confirma: estos detalles en casa pueden delatar a los tinerfeños que se van de vacaciones en Semana Santa

La Semana Santa ya ha llegado y la Dirección General de Tráfico prevé más de 17 millones de desplazamientos por carretera y, por ello, ha puesto en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia bajo el nombre Operación Especial Semana Santa 2026. Estos desplazamientos, más lo que se hagan a través de otros medios de transporte implicar que muchas personas van a tomarse unas vacaciones y dejar su hogar vacío por unos días.

La Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones a través de las redes sociales sobre las claves para evitar robos durante las vacaciones de Semana Santa. "Pequeños detalles que pueden decir mucho más de lo que imaginas", comentan.

Consejos de la Policía Nacional

"¿Te vas unos días y tu casa se queda sola? Los pequeños detalles pueden decir muchos, especialmente a quien no debería saberlo", comienza el video la agente. La Policía Nacional se ha encargado de alertar a los ciudadanos sobre los peligros que tiene dejar pequeños pistas a los ladrones cuando va a disfrutar de unos días de vacaciones. Las autoridades recomiendan seguir una serie de precauciones para evitar robos:

Evita comentar tus planes e n redes sociales

No dejes llaves de repuesto en escondites típicos

llaves de repuesto en escondites típicos Si tienes mirilla digital o cámara , revísala

, revísala Avisa en caso de cualquier sospecha ala regresar de las vacaciones

"Tu tranquilidad empieza antes de salir por la puerta", aseguran desde la Policía Nacional

Otras recomendaciones

Es aconsejable dejar las persianas por la mitad, nunca todas bajadas del todo, ya que de esta manera los ladrones pueden pensar que haya alguna persona en el interior. Tampoco se debe dejar la ropa tendida durante los días de vacaciones porque eso puede ofrecer una posta a los interesados en robar en el hogar.

Por otro lado, deja una copia de la llave a algún vecino de confianza y pídeles que recojan el correo. De este modo, si detecta algún movimiento extraño en la vivienda podrá entrar a comprobar lo que ocurre en el interior.

Tomar esta serie de medidas puede marcar la diferencia entre sufrir un robo o regresar a casa y que todo siga tal y como lo dejaste. La prevención es la clave para evitar cualquier imprevisto a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.