Miércoles Santo en Tenerife: estas son las procesiones que recorrerán la isla

Tenerife vive este miércoles 1 de abril una de las jornadas más intensas de su Semana Santa. El Miércoles Santo llena de procesiones y actos litúrgicos numerosos municipios de la isla, en una cita marcada por el recogimiento, la tradición y uno de los momentos más esperados del calendario: los encuentros entre imágenes en las calles.

Desde Santa Cruz de Tenerife hasta La Laguna, pasando por localidades del norte y del sur, las cofradías volverán a salir en una tarde-noche de gran simbolismo para los fieles y para quienes cada año siguen de cerca esta celebración.

Santa Cruz se prepara para uno de los momentos más esperados

La capital tinerfeña volverá a centrar buena parte de la atención con uno de los actos más emblemáticos del Miércoles Santo. La jornada comenzará a las 19:00 horas con la procesión del Nazareno desde la ermita de La Candelaria, en el barrio de La Salud.

Más tarde, el centro de Santa Cruz de Tenerife acogerá el tradicional Encuentro, uno de los momentos más emocionantes del día. A las 20:15 horas saldrá Jesús Nazareno desde la parroquia de La Concepción y, a las 20:30 horas, partirán la Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista desde la parroquia de San Francisco de Asís. Ambas comitivas confluirán en la plaza del Príncipe, donde se celebrará este acto tan esperado por fieles y visitantes.

La Laguna vive una de sus citas más solemnes

En San Cristóbal de La Laguna, el Miércoles Santo volverá a estar marcado por la solemnidad. La Santa Iglesia Catedral celebrará a las 19:00 horas la Eucaristía en honor a Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad, tras la que tendrá lugar la procesión de ambas imágenes.

También en el municipio, la Parroquia de San Benito Abad acogerá a las 18:30 horas una Eucaristía seguida de la procesión de la Verónica y la Santa Faz, en otro de los actos destacados de la jornada lagunera.

El norte mantiene viva la tradición en cada municipio

Los municipios del norte volverán a vivir una tarde de intensa actividad religiosa. En Tacoronte, a las 18:00 horas, se celebrará la Eucaristía en el Santuario del Cristo, seguida de la procesión del Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y la Piedad.

En El Sauzal, la procesión recorrerá la calle de La Amargura tras la misa prevista para las 19:00 horas. En La Orotava, la cita será a las 19:30 horas con la procesión del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia desde la iglesia de San Agustín.

Por su parte, Puerto de la Cruz celebrará a las 20:00 horas la procesión del Gran Poder de Dios desde la parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. En Los Realejos, el Miércoles Santo se repartirá entre Realejo Bajo, con actos a las 19:00 horas, y Realejo Alto, donde las celebraciones continuarán a las 20:00 horas con las procesiones del Ecce Homo y del Señor atado a la columna.

A estas celebraciones se suman también La Guancha, Garachico y Los Silos, donde habrá procesiones y momentos simbólicos como el encuentro entre imágenes, uno de los elementos más representativos de esta jornada. Del mismo modo, en La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula se celebrarán procesiones del Nazareno y del Encuentro durante la tarde y la noche.

El sur de Tenerife también vivirá una noche de fervor

La Semana Santa también se dejará sentir con fuerza en el sur de la isla. En Adeje, la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia partirá a las 18:00 horas, mientras que en Arona tendrá lugar a las 20:00 horas la procesión de la Soledad.

En Güímar, la jornada culminará con el sermón del Encuentro tras la salida de varias imágenes. Además, en Arafo y Candelaria también se celebrarán procesiones del Nazareno y de la Virgen de los Dolores, en una noche de especial recogimiento en distintos puntos de la isla.