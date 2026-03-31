Loro Parque celebra el primer año de vida de Teno, la cría de orca que representa un "hito" en conservación marina

Loro Parque ha celebrado este martes el primer aniversario de Teno, la cría de orca nacida el 31 de marzo de 2025 y que habría representado un éxito e hito "histórico" en el ámbito del cuidado de cetáceos, especialmente si se tiene en cuenta que en la naturaleza cerca del 50% de las crías no superan su primer año de vida debido a la vulnerabilidad de su sistema inmunológico.

Desde su nacimiento, Teno ha estado bajo la supervisión constante de un equipo multidisciplinar compuesto por cuidadores, veterinarios e investigadores. Durante estos doce meses, su desarrollo ha sido "óptimo", con un crecimiento sostenido, un comportamiento activo y señales tempranas de socialización, factores clave para su bienestar a largo plazo, según ha especificado el grupo empresarial en una nota.

Con motivo de este primer aniversario, su equipo de cuidadores en el Loro Parque ha conmemorado esta fecha obsequiándo a Teno con una gran tarta elaborada específicamente para él, que fue presentada en el agua por sus cuidadores en un ambiente de enriquecimiento y estimulación.

Según el Loro Parque, este tipo de acciones no solo refozarían el vínculo entre animales y equipo humano, sino que forman parte de los programas de bienestar que estimulan sus capacidades cognitivas y comportamientos naturales.

Su madre, Morgan

El papel de su madre, Morgan, ha sido determinante. Su historia es una de las más emblemáticas del ámbito de la conservación marina ya que fue rescatada en estado crítico en las costas de los Países Bajos en 2010, descubriéndose que era sorda.

Gracias al trabajo de el Loro Parque, se desarrolló un innovador sistema de comunicación basado en señales luminosas que permitió su integración y ha abierto nuevas vías de investigación en el cuidado de cetáceos con necesidades especiales.

La orca Morgan con su cría en Loro Parque. / E. D.

Lejos de ser una limitación, Morgan ha demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria y, durante este último año, un comportamiento maternal ejemplar. Su vínculo con Teno ha sido sólido desde el inicio, garantizando un proceso de amamantamiento exitoso y un desarrollo emocional estable para la cría. Este logro reforzaría, asimismo, la importancia de la experiencia acumulada en centros especializados.

El nombre de la cría, Teno, fue elegido mediante una participación ciudadana con más de 7.000 votos, en homenaje al emblemático Macizo de Teno. Este gesto buscó reforzar el vínculo entre la fauna marina y el patrimonio natural de Canarias.

Una prueba de dedicación

Para el presidente del Loro Parque, Wolfgang Kiessling, este aniversario representa mucho más que una celebración "Teno es la prueba de que el conocimiento, la dedicación y el amor" por los animales pueden cambiar destinos. "Es también un recordatorio de que los zoológicos modernos desempeñan un papel esencial en la conservación de especies que, en muchos casos, no tendrían oportunidades en la naturaleza", ha añadido.

Este "éxito", detallan, pondría de relieve la importancia de instituciones como Loro Parque como "embajadas de la biodiversidad". Así, en un contexto global de creciente presión sobre los ecosistemas marinos, los centros acreditados no solo garantizarían el bienestar animal bajo los más altos estándares internacionales, sino que también impulsan la investigación, la educación ambiental y la concienciación social.

Reconocido por organizaciones como la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios y distinguido como uno de los zoológicos más sostenibles del mundo, Loro Parque busca demostrar que la conservación ex situ es una herramienta clave y complementaria a la protección en el medio natural.