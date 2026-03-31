La intensa calima provoca dos desvíos y una cancelación en Tenerife Norte

La intensa calima que afecta este martes al Archipiélago comienza a dejar incidencias en las conexiones aéreas interinsulares. Según ha informado Aena, el episodio meteorológico ha provocado la cancelación de un vuelo y el desvío de otros dos con salida desde Tenerife Norte y destino a La Palma, La Gomera y El Hierro.

En concreto, dos aviones que habían despegado desde el aeropuerto tinerfeño con destino a La Palma y La Gomera han tenido que regresar a Tenerife Norte ante las condiciones adversas registradas en ambos aeropuertos, que finalmente no pudieron completar sus trayectos y tuvieron que volver al punto de partida.

Además, la autoridad aeroportuaria ha confirmado la cancelación definitiva de una conexión prevista entre Tenerife Norte y el aeropuerto de El Hierro.