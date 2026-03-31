Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCompra de Naviera ArmasDaños de la borrasca ThereseCogestión de los aeropuertosFavela en TenerifeCB CanariasHotel de Añaza
instagramlinkedin

La intensa calima provoca dos desvíos y una cancelación en Tenerife Norte

Aena informa que el episodio meteorológico ha obligado a cancelar una conexión entre Tenerife Norte y El Hierro, mientras dos vuelos a La Palma y La Gomera debieron regresar al aeropuerto de origen

Así reduce la calima la visibilidad en La Laguna, en imágenes

Así reduce la calima la visibilidad en La Laguna, en imágenes

Ver galería

Llega del polvo en suspensión procedente del Sáhara en una imagen captada por el satélite Terra Moris / NASA

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La intensa calima que afecta este martes al Archipiélago comienza a dejar incidencias en las conexiones aéreas interinsulares. Según ha informado Aena, el episodio meteorológico ha provocado la cancelación de un vuelo y el desvío de otros dos con salida desde Tenerife Norte y destino a La Palma, La Gomera y El Hierro.

En concreto, dos aviones que habían despegado desde el aeropuerto tinerfeño con destino a La Palma y La Gomera han tenido que regresar a Tenerife Norte ante las condiciones adversas registradas en ambos aeropuertos, que finalmente no pudieron completar sus trayectos y tuvieron que volver al punto de partida.

Noticias relacionadas y más

Además, la autoridad aeroportuaria ha confirmado la cancelación definitiva de una conexión prevista entre Tenerife Norte y el aeropuerto de El Hierro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales
  2. Santa Cruz de Tenerife pide dinero a Europa para transformar la carga y descarga: reserva de plazas, control en tiempo real y semáforos inteligentes
  3. El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local
  4. Santa Cruz de Tenerife declara la emergencia para obras en Anaga tras el paso de la borrasca Therese
  5. Obligan a repetir el juicio a un hombre que fue absuelto de maltratar 11 perros en Arico
  6. La falta de medios y la lentitud judicial impulsan la proliferación de asentamientos ilegales en el sur de Tenerife
  7. La Laguna reúne a más de una decena de centros educativos en la Feria de las Profesiones para acercar el futuro laboral al alumnado
  8. Doce millones en dos obras hidráulicas evitan el colapso de La Laguna

El Gobierno de Canarias aprueba la construcción de 18 viviendas protegidas en El Sauzal

El Gobierno de Canarias aprueba la construcción de 18 viviendas protegidas en El Sauzal

Absuelto por la falta de pruebas un padre acusado de abusar de su hija en Tenerife

Absuelto por la falta de pruebas un padre acusado de abusar de su hija en Tenerife

La intensa calima provoca dos desvíos y una cancelación en Tenerife Norte

La intensa calima provoca dos desvíos y una cancelación en Tenerife Norte

Fundación Mémora y el HUC celebran una jornada sobre inteligencia artificial y digitalización en salud

Fundación Mémora y el HUC celebran una jornada sobre inteligencia artificial y digitalización en salud

La Policía Nacional lo confirma: estos detalles en casa pueden delatar a los tinerfeños que se van de vacaciones en Semana Santa

La Policía Nacional lo confirma: estos detalles en casa pueden delatar a los tinerfeños que se van de vacaciones en Semana Santa

Miércoles Santo en Tenerife: estas son las procesiones que recorrerán la isla

Miércoles Santo en Tenerife: estas son las procesiones que recorrerán la isla

Alianza estratégica para mejorar la logística de las pymes industriales

Alianza estratégica para mejorar la logística de las pymes industriales

La calima aprieta en Tenerife: estas son las horas de mayor concentración de polvo

La calima aprieta en Tenerife: estas son las horas de mayor concentración de polvo
Tracking Pixel Contents