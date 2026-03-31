Multa de 100 euros por este error al llenar el depósito del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores en Tenerife

En un momento en el que repostar combustible se ha encarecido para los conductores, hay acciones que pueden convertirse en una situación de riesgo para quienes no cumplan con las normas básicas. A pesar de la rebaja del 10% del IVA en los carburantes aplicada por el Gobierno, tanto el precio de la gasolina como del diesel mantienen precios elevados. Por ello, cometer alguna infracción puede encarecer la acción de llenar el depósito.

La Dirección General de Tráfico (DGT) deja claro a los conductores cómo deben repostar de manera segura para evitar una sanción económica.

Un fallo que comente un gran número de conductores

Aunque puede parecer una acción inofensiva, está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras se reposta combustible. El uso de este dispositivo solo está permitido una vez el depóstio esté lleno.

Según el artículo 115.3 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: "Para cargar combustible en el depósito de un vehículo, este debe hallarse con el motor parado. Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles".

Desde Repsol explican que está prohibición se debe a que "las baterías de los smartphones, cuando se reciben o realizan llamadas, pueden producir pequeñas chispas. Aunque son imperceptibles para nosotros y las posibilidades de que se produzca un accidente son mínimas, estas chispas podrían encender los vapores de gasolina". El objetivo de esta norma es evitar riesgos y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La Guardia Civil vigila el uso del móvil / Andrés Gutiérrez

Sanciones

Los conductores que incumplan esta norma se enfrentaran a multas de hasta 100 euros sin pérdida de puntos. Sin embargo, esta no es la única acción prohibida en las gasolineras. Fumar mientras se reposta, mantener el motor encendido o no apagar las luces del vehículo también conlleva sanciones económicas, ya que estas conductas se consideran graves.

El uso del teléfono móvil también está prohibido durante un desplazamiento, los conductores que utilicen el dispositivo con el vehículo se enfrentan a multas de 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carné de conducir.

Cuidado con las gasolineras no autoservicio

Otro error frecuente entre los conductores son las prisas. Esto en muchas ocasiones, hace que un conductor llegue a una gasolinera que no es de autoservicio y tome la iniciativa de llenarse el depósito, una acción que parece inofensiva que también puede acarrear sanciones.

Un hombre reposta en una gasolinera / Óscar Bayona

Los conductores deben esperar a que un trabajador se encargue de repostar el vehículo, ya que son los encargados de manipular estas sustancias inflamables