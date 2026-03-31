El Gobierno de Canarias aprueba la construcción de 18 viviendas protegidas en El Sauzal

El Sauzal contará con una nueva promoción de 18 viviendas protegidas de promoción pública después de que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias haya dado luz verde al proyecto de ejecución. La actuación se desarrollará en una parcela situada en la calle San Nicolás y contará con un presupuesto base de licitación de 3.885.510,67 euros, con el IGIC incluido. El paso dado ahora no supone todavía la adjudicación final de las obras, pero sí encarrila una de las actuaciones previstas dentro de la política de vivienda pública del Ejecutivo autonómico.

La promoción prevista en El Sauzal no se limita a la construcción de los inmuebles. La documentación técnica aprobada incorpora también los distintos sistemas necesarios para que las viviendas puedan entrar en servicio con todas las garantías. Entre ellos figuran las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios, las instalaciones térmicas, la fontanería, el saneamiento y las telecomunicaciones, tal como recoge la nota.