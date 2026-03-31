CC denuncia la devolución de 200.000 euros para vivienda pública en Arico

Coalición Canaria denuncia la gestión del grupo de gobierno municipal (PSOE y PP) por la devolución de una subvención superior a los 200.000 euros destinada a la compra de suelo para la construcción de vivienda pública, en un contexto marcado por el fuerte incremento del precio de la vivienda en el municipio. Los nacionalistas aseguran que Arico «es el municipio de Canarias donde más ha aumentado el coste de la vivienda, con un incremento del 33% en el último año, una situación que lejos de ser afrontada con medidas eficaces, ha sido ignorada por el Gobierno local».

Al portavoz ariquero de CC, Víctor García, le parece «incomprensible que, en plena crisis de acceso a la vivienda, el Gobierno municipal haya dejado perder más de 200.000 euros que iban destinados directamente a facilitar la construcción de vivienda pública. Es una falta de responsabilidad absoluta». A través de un comunicado emitido ayer, el concejal explica que «mientras otros municipios avanzan, en Arico seguimos paralizados. No hay suelo cedido, no hay proyectos en marcha y los vecinos siguen sin poder acceder a una vivienda digna».

Víctor García advierte de las dificultades que enfrenta la población ariquera, no solo por el aumento de los precios, «sino también por la falta de respuesta administrativa a la hora de tramitar licencias o impulsar nuevas promociones».

Es necesario ceder suelo

Ante esta situación, Coalición Canaria de Arico propone como medida inmediata la cesión del suelo municipal disponible para la construcción de vivienda pública. Al respecto, los nacionalistas aseguran que existen parcelas en localidades como Arico Viejo, El Río y Abades que podrían ponerse a disposición de las administraciones supramunicipales para iniciar proyectos de forma urgente. «Tenemos suelo disponible y administraciones dispuestas a invertir. Lo único que falta es voluntad política por parte del gobierno local», subraya el portavoz nacionalista.

El mismo cuestiona el modelo de gestión del actual grupo de gobierno, al que pide explicaciones sobre «qué proyecto de futuro le están ofreciendo a los vecinos de Arico, porque hoy por hoy, la realidad es que no pueden acceder a una vivienda, no se les facilitan licencias y, cuando hay recursos públicos para solucionarlo, el Ayuntamiento los devuelve.

En esa línea, Coalición Canaria de Arico exige al Gobierno municipal que lidera el popular Andrés Martínez «que rectifique su política en materia de vivienda y adopte medidas urgentes que permitan dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas del municipio». Víctor García también acusa al Partido Popular y a los socialistas de «dar la espalda a la principal preocupación de la ciudadanía ariquera».