Arico
CC denuncia la devolución de 200.000 euros para vivienda pública en Arico
El portavoz, Víctor García, afirma que el precio registra una subida del 33% en un año
Coalición Canaria denuncia la gestión del grupo de gobierno municipal (PSOE y PP) por la devolución de una subvención superior a los 200.000 euros destinada a la compra de suelo para la construcción de vivienda pública, en un contexto marcado por el fuerte incremento del precio de la vivienda en el municipio. Los nacionalistas aseguran que Arico «es el municipio de Canarias donde más ha aumentado el coste de la vivienda, con un incremento del 33% en el último año, una situación que lejos de ser afrontada con medidas eficaces, ha sido ignorada por el Gobierno local».
Al portavoz ariquero de CC, Víctor García, le parece «incomprensible que, en plena crisis de acceso a la vivienda, el Gobierno municipal haya dejado perder más de 200.000 euros que iban destinados directamente a facilitar la construcción de vivienda pública. Es una falta de responsabilidad absoluta». A través de un comunicado emitido ayer, el concejal explica que «mientras otros municipios avanzan, en Arico seguimos paralizados. No hay suelo cedido, no hay proyectos en marcha y los vecinos siguen sin poder acceder a una vivienda digna».
Víctor García advierte de las dificultades que enfrenta la población ariquera, no solo por el aumento de los precios, «sino también por la falta de respuesta administrativa a la hora de tramitar licencias o impulsar nuevas promociones».
Es necesario ceder suelo
Ante esta situación, Coalición Canaria de Arico propone como medida inmediata la cesión del suelo municipal disponible para la construcción de vivienda pública. Al respecto, los nacionalistas aseguran que existen parcelas en localidades como Arico Viejo, El Río y Abades que podrían ponerse a disposición de las administraciones supramunicipales para iniciar proyectos de forma urgente. «Tenemos suelo disponible y administraciones dispuestas a invertir. Lo único que falta es voluntad política por parte del gobierno local», subraya el portavoz nacionalista.
El mismo cuestiona el modelo de gestión del actual grupo de gobierno, al que pide explicaciones sobre «qué proyecto de futuro le están ofreciendo a los vecinos de Arico, porque hoy por hoy, la realidad es que no pueden acceder a una vivienda, no se les facilitan licencias y, cuando hay recursos públicos para solucionarlo, el Ayuntamiento los devuelve.
En esa línea, Coalición Canaria de Arico exige al Gobierno municipal que lidera el popular Andrés Martínez «que rectifique su política en materia de vivienda y adopte medidas urgentes que permitan dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas del municipio». Víctor García también acusa al Partido Popular y a los socialistas de «dar la espalda a la principal preocupación de la ciudadanía ariquera».
El portavoz de CC en Arico, Víctor García. El Gobierno local. No es una devolución
El alcalde, Andrés Martínez, aclara que los más de 200.000 euros a los que hace referencia Coalición Canaria «corresponden a una línea vinculada al Instituto Canario de la Vivienda y no pueden interpretarse como una devolución por falta de gestión, sino como una convocatoria que no ha podido materializarse en operaciones concretas debido a las condiciones establecidas». Estas ayudas establecen un límite máximo de 80.000 euros por vivienda, «cuantía por debajo del precio real del mercado actual, lo que hace inviable encontrar inmuebles que cumplan con los requisitos exigidos». Ante esta situación, el Ayuntamiento trasladó en varias ocasiones al Gobierno de Canarias la necesidad de modificar las bases de la convocatoria, adaptando los importes a la realidad del mercado para poder acceder de forma efectiva a la compra de viviendas, solicitud que no fue tenida en cuenta. Defiende que el Ayuntamiento puso a disposición suelo en La Sabinita, El Río y Arico Viejo para realizar viviendas.
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