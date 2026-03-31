La calima se instala en Canarias hoy y mañana con avisos en todas las Islas

Canarias se despide del mes de marzo con calima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por polvo en suspensión para hoy y para este miércoles 1 de abril en casi todas las Islas, en una situación que afectará a la visibilidad y que enturbiará el cielo durante buena parte del día.

El aviso por calima comienza este martes en el que el viento también es protagonista. De hecho, los registros de la Aemet de primera hora de este martes muestran rachas máximas de 80 kilómetros hora en Agaete; Arure, en La Gomera, con 70 km/h; El Paso, en La Palma, con 68 km/h; Tejeda, con 61 km/h; y Fuencaliente, con 60 km/h.

Qué islas estarán en aviso por calima

La previsión de la Aemet sitúa avisos por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En todos esos casos se espera una visibilidad en torno a los 3.000 metros, dentro de un episodio calificado como de peligro bajo, pero suficientemente relevante como para activar la vigilancia meteorológica.

En Lanzarote y Fuerteventura, la calima significativa en superficie y en altura estará prevista hasta las 11.59 horas del miércoles. En el resto de las islas afectadas, el aviso se prolongará hasta las 20.59 horas. En Gran Canaria, por ejemplo, el polvo en suspensión afectará al norte, a las cumbres y al este, sur y oeste de la isla. En Tenerife, la previsión abarca el norte, el área metropolitana y el resto de vertientes. También aparecen bajo aviso la totalidad de La Gomera y El Hierro, además del este, oeste y cumbres de La Palma.

La Aemet explica además que este miércoles la calima afectará a superficie en Lanzarote y Fuerteventura a partir del mediodía, y a Gran Canaria por la tarde, tanto en zonas bajas como en medianías y cumbres. Ese comportamiento encaja con la evolución prevista del viento, que irá rolando y favorecerá la entrada de polvo sahariano en suspensión.

Un episodio breve, pero muy extendido

La calima no se limitará a las islas orientales, como ocurre en otros episodios, sino que alcanzará también a buena parte de la provincia occidental. Aun así, la previsión apunta a que no será una situación larga. La propia AEMET prevé que el episodio apenas dure dos días, ya que a partir del jueves el alisio volverá a soplar con más fuerza y ayudará a limpiar la atmósfera.

Así amanece Canarias antes de la entrada de polvo en suspensión

Antes de que la calima gane intensidad, los datos horarios de este martes dejan un panorama meteorológico muy distinto al de la semana pasada. Las temperaturas máximas más altas se han registrado en la provincia de Las Palmas, con 20,4 grados en Maspalomas y en Maspalomas, Centro Insular de Turismo, seguidas de 19,9 en Tuineje, Puerto Gran Tarajal, 19,7 en Pájara y 19,3 en Yaiza Playa Blanca.

En el otro extremo, las mínimas más bajas de la jornada se han medido en zonas altas y de interior. Tejeda, Cruz de Tejeda, ha marcado 3,6 grados; Vallehermoso, Alto Igualero, 4,7; Izaña y Vega de San Mateo, 6,3; y El Pinar, Depósito, 6,7 grados. Es decir, el ambiente sigue siendo fresco en medianías altas y cumbres, aunque la tendencia general apunta a un ascenso de las máximas en las próximas horas.

La lluvia, en cambio, casi desaparece del mapa. El único dato reseñable de precipitación acumulada hasta primera hora es el de Vallehermoso, Alto Igualero, con apenas 0,2 milímetros