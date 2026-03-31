La calima aprieta en Tenerife: estas son las horas de mayor concentración de polvo

Canarias ya está inmersa en un intenso episodio de calima tras la llegada de una enorme masa de polvo sahariano. Se espera que el episodio se perciba con más intensidad entre este martes y miércoles. La masa de polvo en suspensión procedente del Sáhara ha alcanzado al Archipiélago y está reduciendo la visibilidad, además de empeorar la calidad del aire.

La previsión apunta a que las horas más delicadas de este martes serán entre las 12:00 y las 15:00 horas en las islas orientales y entre las 15:00 y las 18:00 en las occidentales, según la información difundida sobre este episodio. Los avisos por polvo en suspensión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afectan a casi todo el territorio canario.

Tras varios días marcados por el viento y la inestabilidad, el protagonismo pasa ahora al polvo sahariano en suspensión. La Aemet mantiene avisos por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con visibilidad estimada en torno a los 3.000 metros en las zonas afectadas.

Las imágenes de satélite muestran con claridad la magnitud del fenómeno: una densa nube de arena procedente del Sáhara, impulsada por vientos africanos, avanza sobre el Archipiélago dejando un ambiente cada vez más turbio, con peor calidad del aire y aumento de las temperaturas.

¿Qué provoca este episodio de polvo sahariano?

La explicación meteorológica está en la combinación de una dorsal subtropical extendida al oeste de la Península y Canarias y la circulación de una dana sobre Argelia, una configuración que refuerza los vientos de componente este y empuja la lengua de polvo sahariano hacia el Archipiélago. El propio servicio europeo Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ofrece mapas y previsiones de aerosoles y partículas en suspensión para este tipo de episodios.

Este tipo de tormentas se forma por corrientes descendentes asociadas a tormentas convectivas que, al impactar contra el suelo, levantan sedimentos creando un frente compacto de polvo capaz de avanzar rápidamente y cubrir grandes superficies.

Afectación total: de la costa a las cumbres

Uno de los aspectos más destacados de este episodio es su alcance. El polvo en suspensión está presente desde superficie hasta zonas altas, lo que implica una afección generalizada en las áreas costeras, las medianías y en las cumbres.

Aunque comenzó afectando principalmente a las islas orientales y Tenerife, la calima ya se ha extendido a todo el Archipiélago.

Más allá de la imagen de cielos turbios, la principal consecuencia práctica de la calima está en la calidad del aire. Desde Meteored advierten de que este episodio puede disparar de forma puntual la concentración de partículas PM10, el tipo de contaminante más asociado a las intrusiones de polvo sahariano. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan en 45 microgramos por metro cúbico el valor recomendado para la media diaria de PM10, un umbral muy inferior a las concentraciones que pueden alcanzarse en episodios intensos de calima

Calidad del aire y riesgos para la salud

La situación será especialmente delicada entre la noche y la mañana, cuando se espera que las concentraciones de polvo superen niveles perjudiciales para la salud. Entre los principales efectos destacan: el empeoramiento significativo de la calidad del aire, mayor riesgo para personas con problemas respiratorios o alergias y la reducción notable de la visibilidad, sobre todo en zonas abiertas y elevadas.

Desde la Consejería de Sanidad recomienda a la población que extreme las precauciones y aconseja permanecer en casa y evitar la exposición prolongada al aire libre, cerrar puertas y ventanas para aislarse del aire exterior, limpiar el polvo con paños húmedos, mantenerse en ambientes húmedos, hidratarse con frecuencia y continuar con la medicación habitual.

Aunque cualquier persona puede verse afectada, los grupos con mayor riesgo son los menores, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas, como asma o bronquitis crónica. También se consideran especialmente vulnerables las embarazadas, las personas que trabajan al aire libre y las personas fumadoras.

¿Cuándo mejora la situación?

El episodio de calima se prolongará hasta el miércoles. Durante ese tiempo, la visibilidad seguirá reducida y el cielo mantendrá un aspecto blanquecino o amarillento en muchos puntos de Canarias. La Aemet prevé además alisio moderado, que irá ayudando a desplazar el polvo y a recuperar la situación habitual a partir del jueves, cuando el viento vuelva a soplar con más fuerza.

A partir de las 12:00 horas en las islas orientales mejorará la situación, mientras que hasta las 21:00 horas no lo hará en el resto del Archipiélago.