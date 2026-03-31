El Cabildo desvincula el puerto del desarrollo de los grandes proyectos del Puerto de la Cruz

El Cabildo de Tenerife desvincula el puerto del desarrollo de los grandes proyectos para el Puerto de la Cruz. Esta premisa se desprendió ayer en la presentación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad 1 (PMM1), donde se determinó que la aprobación de este convenio entre la propia institución insular y Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias es "un paso decisivo para establecer una nueva hoja de ruta que prioriza actuaciones directamente vinculadas con la mejora de la ciudad, garantizando una tramitación más ágil y eficiente y evitando retrasos asociados a otros proyectos externos".

A grandes rasgos, el cambio del Plan de Modernización impulsa el desarrollo urbanístico de la zona del parque marítimo, resuelve el traslado del campo de fútbol y la movilidad interior de la ciudad turística del norte de Tenerife. Además, la iniciativa incluye la nueva ciudad deportiva de San Felipe, la mejora de la movilidad y la puesta en valor del entorno del recién nacido Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT). La recualificación del turismo es otro de los pilares del plan estratégico para Puerto de la Cruz definiéndose como "necesaria para avanzar bajo criterios de calidad y excelencia".

Moderna, funcional y atractiva

Durante la rueda de prensa se mostraron algunas de las alternativas iniciales dentro de un documento de trabajo que pretende convertir a Puerto de la Cruz en "una ciudad más moderna, funcional y atractiva". El nuevo frente del litoral portuense, en el que se incluye una reconfiguración de toda la explanada del muelle, ‘se viste’ de verde y alberga zonas peatonales integrándose en la bahía próxima a la plaza del Charco. Una de las principales consecuencias de la alteración de este plan es que "Puerto de la Cruz volverá a mirar al mar", según el vicepresidente y Consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso (PP).

El acceso a la superficie costera, que actualmente sirve de gran aparcamiento a la ciudad, también cambiará con la construcción de una gran rotonda. Previamente, se encuentra la instalación deportiva acuática insular que verá mejorado y naturalizado su entorno gracias a este plan. También hay cabida para nuevas instalaciones deportivas. El objetivo es cambiar de ubicación el actual campo de fútbol de El Peñón y construir un complejo en la zona de San Felipe que contiene superficies para más prácticas deportivas.

Todas estas actuaciones "hasta ahora estaban encerradas en un instrumento urbanístico condicionado por el desarrollo de la infraestructura portuaria y que de esta manera, al separarse, permite que de una sola vez impulsemos y desbloqueemos otras acciones que inciden de forma directa en el desarrollo de la ciudad", señaló el consejero responsable insular de Turismo, quien también fuera alcalde de Puerto de la Cruz en el periodo comprendido entre 2015 (año en el que se aprobó el plan que ahora cambia) y 2019.