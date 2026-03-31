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La Aemet prevé un martes con abundante calima y temperaturas de hasta 27 grados en Tenerife

Las rachas de viento podrán ser muy fuertes en algunos puntos de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La calima y las buenas temperaturas serán las protagonistas en la jornada de este martes en Tenerife. Así, se espera que el polvo en suspensión sea abundante, motivo por el cual la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por este fenómeno. Una situación que se repite en el resto del archipiélago.

Además, las temperaturas máximas ya nos recordarán algo más al verano, pudiendo alcanzar los 27 grados, mientras que las mínimas tocarán los 17.

Sin embargo, a pesar de este aparente buen tiempo, hay que tener en cuenta que los vientos seguirán soplando de manera intensa, llegando a ser muy fuertes en algunos puntos de la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Predominio de cielos despejados con intervalos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada. Calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres predominantemente a las vertientes expuestas al sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que puede ser localmente notable en cumbres y medianías. Viento inicialmente moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Durante la primera mitad del día gira a componente este con intervalos de fuerte en cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal. En estas zonas no se descartan las rachas muy fuertes en ese periodo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 27

LA GOMERA

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres a partir de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que podría ser localmente notable en áreas del interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la madrugada. Durante las horas centrales del día girará a sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 24

Calima en el norte de Tenerife.

Calima en el norte de Tenerife. / Arturo Jiménez

LA PALMA

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte y este de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres a partir de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que podría ser localmente notable en cumbres y medianías del este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la madrugada en cumbres y zona de El Paso, además de extremos sureste y nordeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes en esas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 25

EL HIERRO

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso ligero o moderado. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la madrugada en cumbres y extremos sureste y oeste, donde son probables las rachas muy fuertes en esas horas. Durante la primera mitad del día, el viento gira temporalmente a este y no se descartan rachas muy fuertes en la zona de El Golfo en horas centrales.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 19

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