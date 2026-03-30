Tenerife arranca la semana con calima y viento fuerte

Tenerife arranca la semana con un panorama meteorológico marcado por la calima, el viento fuerte y la previsión de rachas muy intensas en zonas altas y en las vertientes noroeste y sudeste de la isla.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación tenderá a intensificarse a medida que avance la jornada. La presencia de polvo en suspensión irá en aumento durante el día, lo que podría reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire en distintos puntos de Tenerife.

Cielos despejados, pero con calima en aumento

En cuanto al estado del cielo, predominarán los intervalos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la isla. Aun así, durante la madrugada se esperan intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste, donde existe una baja probabilidad de lloviznas dispersas.

El viento del nordeste soplará con intensidad y dejará intervalos fuertes, especialmente en las zonas más expuestas y en áreas de mayor altitud, donde se prevé un mayor impacto.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios a lo largo del día, aunque en las zonas altas con el Teide no se descartan heladas débiles a primeras horas, en contraste con un ambiente más templado en la costa.

La situación también se complicará en el mar. Se espera viento del nordeste de fuerza 5 a 6, aumentando a 6 o 7 durante la tarde, con marejada o fuerte marejada que tenderá a evolucionar a mar gruesa. Además, habrá mar de fondo del norte con olas de entre uno y tres metros.