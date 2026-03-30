Santa Cruz recibe un premio nacional por sus espacios verdes

Santa Cruz de Tenerife ha recibido un galardón nacional por sus espacios verdes. En concreto, el Ayuntamiento chicharrero ha sido distinguido con el Premio Parjap 2026, otorgado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Aepjp), en la categoría de mejor labor de planeamiento, creación y gestión de parques y jardines públicos, gracias a su Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad. El Consistorio destaca que la citada asociación es una entidad de referencia en España en el ámbito de la gestión de zonas verdes urbanas.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca el «excelente trabajo» que se viene realizado desde el área de Servicios Públicos. «El Ayuntamiento ha recibido un reconocimiento nacional, lo que demuestra el firme compromiso de Santa Cruz con la sostenibilidad, la calidad de vida y la protección de nuestro entorno natural». El regidor señala que este premio es fruto del esfuerzo conjunto de un equipo comprometido, «que trabaja cada día por hacer de Santa Cruz una ciudad más verde, más amable y preparada para el futuro».

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El edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, señala que este reconocimiento supone un respaldo al modelo de gestión que «estamos desarrollando». «Recibir un Premio Parjap significa que se está haciendo un trabajo destacado en planificación, cuidado y mejora de los espacios verdes. Este reconocimiento sitúa al municipio como referente en la planificación y gestión de infraestructuras verdes a nivel nacional». n