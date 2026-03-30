Martes Santo en Tenerife: estas son las procesiones que puedes ver

La Semana Santa en Tenerife continúa este martes 31 de marzo, Martes Santo, con una agenda marcada por procesiones, eucaristías y actos religiosos en varios municipios de la isla. Desde La Laguna hasta Granadilla de Abona, cofradías y fieles volverán a salir a la calle en una nueva jornada del calendario litúrgico.

La Laguna concentra algunos de los actos más emotivos

En la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, a las 18:30 horas se celebrará la Eucaristía en honor al Señor Atado a la Columna. Durante la misa se bendecirán los hábitos de nuevos cofrades y, al término, saldrá la procesión acompañada por distintas hermandades.

También en La Laguna, en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, a las 18:45 horas tendrá lugar la Eucaristía dedicada a las Lágrimas de San Pedro, seguida de la procesión junto a Nuestra Señora de los Dolores.

Ya por la noche, entre las 21:00 y las 21:30 horas, la Plaza de Nuestra Señora de Candelaria, en La Cuesta, acogerá uno de los momentos más emotivos del día con el tradicional Encuentro con la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Santa Cruz celebra la procesión del Señor de las Tribulaciones

En Santa Cruz de Tenerife, la procesión del Señor Atado a la Columna partirá a las 18:30 horas desde la parroquia de San Andrés Apóstol, con recorrido por Las Adelfas, San José, Balandro, avenida Pedro Schwartz, carretera General de Anaga, El Carmen y Avelino Delgado.

Además, en el Distrito Centro-Ifara, procesionará el Señor de las Tribulaciones, que saldrá a las 20:15 horas desde la Parroquia de San Francisco de Asís. El recorrido pasará por Villalba Hervás, Valentín Sanz, Suárez Guerra, Puerto Escondido, San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de las Tribulaciones, La Rosa, San Francisco Javier y San Francisco, hasta regresar al templo.

En esta cita también se repartirán mil rosas entre los comercios de la calle La Rosa para que vecinos y vecinas participen en la tradicional lluvia de pétalos al paso del Señor de Santa Cruz por las calles del barrio.

Actos en el norte y el sur de la isla

En La Orotava, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en La Perdoma, celebrará a las 19:30 horas la Eucaristía, seguida de la procesión del Señor Atado a la Columna.

En Puerto de la Cruz, la Iglesia de San Francisco acogerá a las 20:00 horas la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia, que recorrerá calles céntricas como San Juan, La Marina y la Plaza del Charco.

Por su parte, en La Victoria de Acentejo, a las 19:00 horas tendrá lugar la misa en honor al Señor Atado a la Columna, seguida de la procesión hasta el Calvario Viejo.

En el sur, Granadilla de Abona celebrará a las 20:00 horas la Santa Misa y, a continuación, la procesión con las imágenes del Señor de la Columna, la Virgen de los Dolores y San Juan hasta el Convento Franciscano. El recorrido incluirá además un responso por los difuntos antes del regreso al templo.