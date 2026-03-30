El guachinche de este municipio de Tenerife que conquista por su cocina canaria: productos de kilómetro 0 y vino de cosecha propia

En Tenerife todavía quedan locales que mantiene la tradición, espacios sencillos donde predomina el vino de cosecha propia y la gastronomía canaria. Uno de ellos es Guachinche Ramón, un establecimiento situado en La Orotava que ha conquistado a quienes buscan una experiencia auténtica en la isla.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos visitaron el guachinche hace un tiempo y no dudaron en compartir la experiencia con sus seguidores. "No tienen una carta fija. La calidad de la comida es espectacular, casi todos sus productos son km0, suyos o de productores locales", comentan.

Platos caseros que conquistan el paladar

En guachinche se encuentra en un garaje familiar reconvertido en comedor, donde no tienen una carta fija, sino que ofrecen productos locales y de temporada. La materia prima que utilizan es una de las señas de identidad del establecimiento.

En su visita, los creadores de contenido disfrutaron de los pimientos de piquillo rellenos de bacalao y los pimientos rellenos de carne con queso curado por encima. "Este pimiento está de locos", comenta Jonay al probar uno de ellos. Uno de los imprescindibles es la carne de cabra, un plato clásico de la gastronomía canaria, destacando tanto el sabor y la textura de la carne como la calidad de las papas que la acompañan. “Las papas son de otro nivel, papa canaria plantada y recogida por la dueña. Más kilómetro cero imposible”, destacan

El pulpo acompañado de un toque de vinagre y aceite también un plato fundamental. “Tiene un olor y un sabor súper intenso, ya casi no se encuentra en ningún lado”, explican.

Para terminar la comida, el establecimiento ofrece timba, un dulce clásico en el archipiélago. “Este es el único postre que tienen", comentan en el vídeo.

Vino de cosecha propia

Como manda la tradición, el guachinche ofrece vino tinto elaborado por la propia familia, conocido como Ruku Ruku. Un vino que muchos clientes califican como uno de sus puntos fuertes. “Su vino tinto es de cosecha propia”, destacan, mientras lo acompañan con pan y almogrote

Horario y ubicación

Guachinche Ramón se encuentra en Camino Los Gómez, en La Orotava. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y destacan tanto la calidad de su vino como sus platos tradicionales de la gastronomía canaria.

Abre de lunes a viernes en horario de 11:00 a 19:00 horas. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.