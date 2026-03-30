Primeras capturas de la campaña de atún rojo de la flota pesquera de Tenerife: cuatro ejemplares de hasta 289 kilos

La flota atunera de Tenerife ya tiene los primeros ejemplares de la campaña o zafra de este año del atún rojo. Se trata de cuatro patudos, como se conoce a esta especie en las Islas, que pesan entre 170 y 289 kilos.

Los cuatro ejemplares de una especie muy codiciada por la alta gastronomía y decisiva para la supervivencia de la pesca canaria fueron descargados la mañana de este lunes 30 de marzo de 2026 en las instalaciones de la empresa Teide Tuna, situada en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Los autores de las capturas fueron los tripulantes del barco Nuevo Batabano Primero, al frente de los cuales se encuentra el pescador tinerfeño Julio Alberto García. Era la primera vez que salían a faenar en una campaña iniciada el pasado 20 de enero.

Descarga la mañana de este lunes de uno de los cuatro primeros ejemplares de atún rojo de esta campaña en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

Julio Alberto García revela que los pescaron en aguas de la isla de Fuerteventura entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. "Para todos los gastos que afrontamos al salir a la mar, la captura ha estado floja pero al menos ya tenemos los primeros ejemplares", detalló.

Al ser las primeras capturas, el precio por kilogramo será de alrededor de 12 euros. Es decir, el mayor de los patudos se venderá a aproximadamente 3.500 euros. "Pero hay que tener en cuenta que para sacar el barco tuvo que llenar el tanque con 12.000 litros de gasoil y cada litro está a 1,02", matiza García. Por tanto, tuvieron que invertir 12.240 solo en combustible.

El Nuevo Batabano Primero salió a faenar, además, con nueve tripulantes. Se trata de un atunero de 25 metros de eslora y 6 de manga que tiene base en la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña. El responsable de la embarcación prevé que se venderá en el mercado local, aunque durante toda la campaña, que concluirá el 31 de mayo, la mayor parte de los atunes rojos que se descarguen en la Isla irán al mercado nacional e internacional.

La primera captura llega tras unos años de campañas escasas. Los factores que influyen en el paso de estos gigantes del mar por las Islas son múltiples.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido para este 2026 una cuota de 537 toneladas para la campaña de atún rojo en Canarias, una cuota disponible para un total de 250 pesqueros. La resolución precisa que este año no están permitidas las sustituciones de embarcaciones durante la campaña, ni la gestión conjunta.

Este lunes también llegaron los primeros ejemplares a la isla de Gran Canaria. La localidad de Arguineguín ha registrado en concreto la primera descarga de atún rojo en la isla vecina, con la llegada de cinco ejemplares que suman 1.274 kilos. La descarga se realizó en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín por parte de la embarcación Nuevo Olimar.

Momento de la captura de uno de los primeros ejemplares de atún rojo por parte del barco tinerfeño Nuevo Batabano Primero en aguas de Fuerteventura. / E. D.

El mayor de los atunes alcanzó los 300 kilos, en una jornada que marca el inicio de la campaña en la isla. El patrón del barco, Óliver Miranda, destacó la rapidez con la que se han producido las primeras capturas.

“Hemos tenido la suerte de encontrar el pescado en las primeras mareas, y eso no es lo habitual”, señaló Miranda, quien subrayó que estos ejemplares son los primeros desembarcados este año en Gran Canaria.

En la Cofradía de Los Cristianos se mantienen a la espera de que lleguen los primeros ejemplares. El año pasado la zafra se estrenó, al igual que este 2026, a finales del mes de marzo, en concreto el día 27.

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Fueron tres ejemplares de patudocon un peso considerable, siendo el mayor de ellos de 376 kilos. Alan Gregorio Amaral, 'Goyo', fue el pescador que se hizo con las piezas en su embarcación Gran Sol II de la cofradía de Los Cristianos.