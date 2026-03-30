Doce millones en dos obras hidráulicas evitan el colapso de La Laguna

La canalización del barranco La Carnicería, en los alrededores de la plaza del Adelantado, y el desvío y reposición del encauzamiento del barranco de Macario, en el barrio de La Candelaria, son dos obras que la borrasca Therese mostró como esenciales para evitar el colapso de La Laguna. Estas actuaciones suman una inversión superior a los 12 millones de euros y forman parte del plan de proyectos estratégicos que el Ayuntamiento acelera durante el mandato actual para mejorar la gestión en puntos de riesgo del municipio, especialmente durante episodios de precipitaciones intensas.

Estas dos actuaciones, consensuadas y requeridas por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), surgen como una solución y una oportunidad para evitar sobrecargas en el sistema de recogida de aguas pluviales cuando se produzcan lluvias persistentes o de alta intensidad, lo cual será cada vez más frecuente a consecuencia del cambio climático y sus fenómenos asociados, apunta el Gobierno municipal.

Las obras de emergencia realizadas para encauzar la zona impide que parte de las aguas pluviales se sumen a la red de saneamiento.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, dice ser consciente de que «estos proyectos suponen un gasto importante para esta administración y de que no suelen ser obras que la ciudadanía perciba de manera tan directa como puede ser un parque público o el reasfaltado de una calle». Por ello, realza que «solo cuando se producen situaciones adversas del calado de Therese nos damos cuenta de la relevancia y los beneficios que aportan estas infraestructuras modernas y resilientes».

Para confirmar sus palabras, señala las imágenes dadas a conocer durante la última borrasca que dejan constancia del caudal de agua que discurrió por las antiguas canalizaciones del barranco de La Carnicería, que fue mayor de lo habitual, «pero se mantuvo dentro de unos niveles asumibles».

Ante circunstancias excepcionales de este tipo, el Ayuntamiento de La Laguna «acelera los plazos» para que en este mismo mandato esté lista la nueva infraestructura subterránea, que contará con mayores dimensiones y capacidad y reducirá significativamente los riesgos de desbordamiento, inundaciones y otras amenazas como la obstrucción de las canalizaciones de este punto estratégico de la ciudad.

Estas obras, que entrañan una gran complejidad técnica y supondrán un paso fundamental para el retorno del Mercado municipal (la mítica Recova lagunera) a su lugar de origen, propiciarán un nuevo tramo de barranco con todas las garantías de evacuación y la eliminación definitiva de una zona declarada como inundable en el Plan de Evacuación y Gestión de Riesgos del municipio.

Las lluvias torrenciales de 2022 producen el hundimiento parcial de la calle Santa Gemma.

En el área de Obras de son optimistas con los plazos, pero advierten que hay fases de estas labores que entrañan una dificultad añadida, como es la puesta en marcha del nuevo tramo de canalización y la demolición del antiguo canal. Se trata de obras que deben realizarse sin lluvia y a unos 30 metros de profundidad, con las condiciones tan específicas que estos trabajos requieren.

El otro ejemplo de este tipo de intervenciones se sitúa en el barrio de La Candelaria, donde unas lluvias torrenciales del año 2022 dejaron al descubierto defectos estructurales en la calle Santa Gemma Galgani. Tras su hundimiento parcial, el Ayuntamiento de La Laguna afrontó por emergencia obras de encauzamiento para impedir que una parte de las aguas pluviales interceptadas en la zona se incorporaran a la red de saneamiento, evitando su sobrecarga y la de las instalaciones de tratamiento a las que conduce.

Para ello, el proyecto contemplaba el rediseño de la red colectora de aguas pluviales, en el tramo de esta calle, evitando incidencias similares que puedan poner en riesgo a la población. Estas obras ya concluidas aportan más seguridad durante períodos de borrascas y otros fenómenos meteorológicos adversos al tiempo que mejoran la circulación de vehículos y peatones en el entorno. n