El caserío de Masca, en Tenerife, clama contra la falta de civismo y el turismo sin control

El caserío de Masca, en Buenavista del Norte, no puede más. La asociación de vecinos pide responsabilidad, educación y respeto para los 80 habitantes que residen en el barrio a través de un comunicado en sus redes sociales. Claman contra la falta de civismo y el turismo sin control. "Masca es un pueblo habitado y no un parque temático", dicen desde el colectivo vecinal. La situación del núcleo es compleja debido a los miles de visitantes que acuden a diario y el colapso viario que esto produce.

"Masca merece respeto y sentido común. Cada visitante debe recordar que viene a un lugar donde la vida cotidiana de los vecinos no puede verse interrumpida por la falta de educación vial, el turismo irresponsable o la mala conducta de algunos trabajadores", reclaman. Además, reprochan la ausencia de presencia policial, algo que "es exclusivamente culpa de las diversas administraciones con competencias en seguridad ciudadana".

Respetar la propiedad privada

Concretamente, piden que se respeten las casas y propiedades privadas, que se utilicen los servicios habilitados y "no conviertas el pueblo en tu baño o vertedero improvisado". Quieren que se aparque solo en los lugares autorizados, siguiendo la señalización, y que se trate a los vecinos con "cortesía y profesionalidad". Desgranan, uno por uno, los aspectos que reclaman poniendo ejemplos de lo que sucede a diario en Masca. "Respetar la privacidad y la propiedad ajena no es un capricho, es un derecho que debe ser protegido por unas administraciones que no quieren asumir responsabilidades por el caos que han generado", argumentan.

Por otro lado, solicitan a los visitantes y trabajadores de empresas de transporte que no usen cualquier rincón del caserío o los contenedores para "hacer sus necesidades fisiológicas". También reclaman medidas sanitarias para los contenedores de basura ante la presencia de ratas "descomunales".

Caos circulatorio

El caos circulatorio y de aparcamiento que se produce a diario en Masca también se incluye en la denuncia pública vecinal: "Aparcar de forma desordenada genera riesgos de accidentes, bloquea el paso de los residentes y afecta la seguridad de todo el pueblo", afirman.

Un claro ejemplo de la fragilidad de la movilidad del caserío de Buenavista del Norte es lo que ocurrió el domingo 15 de marzo. La avería de una autocaravana provocó el colapso total de la única carretera hacia Masca, la TF-436, durante toda la mañana. El Cabildo optó por cerrar la vía hasta solventar el problema. La asociación de vecinos reflexiona al respecto: "Si una simple avería es capaz de colapsar completamente la única carretera de acceso a Masca, ¿qué ocurriría si se produjera una emergencia real?".

Batería de medidas

Al respecto, los vecinos proponen soluciones para aliviar el tráfico que conduce a su lugar de residencia, el segundo punto más visitado de Tenerife después del Parque Nacional del Teide. Entre las medidas que proponen los masqueros para resolver los problemas de tránsito se encuentran la creación de nuevos apartaderos o zonas de cruce a lo largo de la vía que permitan facilitar el paso alternativo de vehículos en los tramos más estrechos, la ampliación del radio de giro en determinadas curvas especialmente cerradas, la mejora de la señalización vertical y preventiva, la implantación de protocolos de actuación rápida para la retirada de vehículos averiados o accidentados que puedan bloquear la vía o el refuerzo y ampliación del servicio de transporte público de Titsa «como alternativa real y sostenible para acceder a Masca, reduciendo así la presión de tráfico en la carretera y facilitando la movilidad tanto de visitantes como de residentes», añaden.

"Lo ocurrido con esta autocaravana no es un hecho aislado, sino una muestra más de un problema que llevamos tiempo denunciando", sostienen y esperan que lo que pasó con este vehículo sirva para que "las autoridades competentes se tomen en serio la necesidad de escuchar a los vecinos y mejorar el trazado de la carretera de Masca, en pro de la seguridad vial". A las puertas de los días con mayor tránsito de visitantes de la Semana Santa, los vecinos del caserío esperan una respuesta por parte de las administraciones competentes en el ámbito de carreteras.