Puerto de la Cruz
El Cabildo cambia el Plan para mejorar la condición turística de la ciudad
Cabildo y Gobierno canario impulsan el desarrollo urbano del parque marítimo, la ciudad deportiva de San Felipe y el entorno del Centro de Deportes Acuáticos
El Cabildo de Tenerife y la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias realizarán la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz, aprobado en 2015. La aprobación del convenio entre ambas administraciones "es un paso decisivo" para el desarrollo urbanístico de la zona del parque marítimo de Puerto de la Cruz, la nueva ciudad deportiva de San Felipe, la mejora de la movilidad y la puesta en valor del entorno del nuevo Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT) y no retrasar más la necesaria recualificación turística en base a los criterios de calidad y excelencia en el destino que se están impulsando desde el Cabildo y el Consistorio.
El vicepresidente del Cabildo, y responsable de Turismo, Lope Afonso, considera que "es un paso estratégico para el desbloqueo de actuaciones de vital importancia para el futuro de la ciudad turística". Se hace teniendo en cuenta el informe de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del pasado 18 de febrero, en el que se indica "una tramitación compleja del impacto del proyecto de la infraestructura portuaria del Puerto de la Cruz".
La fórmula para avanzar en el desarrollo de este Plan permite seguir trabajando con la "prioridad absoluta", gracias a la desvinculación de la infraestructura portuaria, de garantizar resultados tangibles y evitar que el futuro de la ciudad quede supeditado a plazos de infraestructuras externas.
Con la intención de acelerarlo, Afonso explica que el desarrollo de todas estas complejas actuaciones fue asumido por la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, que gestiona Alicia Leirachá. Para ello, tras constatar la inexistencia de convenio vigente y "la parálisis en la que se encontraban los diferentes expedientes que afectan al ámbito de actuación", el vicepresidente resalta que "planteamos la necesidad de suscribir un nuevo convenio que priorizará obras directamente vinculadas con la mejora de la Cruz, unificando actuaciones".
La directora insular, Alicia Leirachá, detalla que el nuevo convenio "permitirá recualificar Puerto de la Cruz como destino turístico, haciendo posibles infraestructuras y mejoras relacionadas con la movilidad, el incremento de aparcamientos, el parque marítimo, el paseo peatonal, los espacios libres o las dotaciones deportivas".
El alcalde portuense, Leopoldo Afonso, afirma que "la alteración del PMM1 no solo desbloquea proyectos pendientes, sino que sienta las bases para un desarrollo ordenado, sostenible y competitivo de la ciudad. Permite ejecutar obras que mejorarán la movilidad, los espacios públicos y los servicios para los vecinos, al tiempo que fortalece nuestra oferta turística y nuestra posición como destino de calidad". Leopoldo Afonso defiende que "es un paso fundamental para garantizar que Puerto de la Cruz siga creciendo de manera planificada, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y potenciando nuevas oportunidades económicas".
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, destacó que "iniciamos el camino que siempre hemos defendido. Aunque se trate de un primer paso, lo damos con la mirada puesta en un futuro viable, en el que trabajaremos para consolidar un espacio común, verde y sostenible, pensado para el disfrute y el ocio de toda la ciudadanía. Este proyecto otorgará una relevancia especial a la protección frente al cambio climático, así como a la renaturalización y al modelo de ciudad que queremos construir".
El segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, sostiene que "la fórmula adoptada permitirá a la administración local recuperar control sobre los tiempos de ejecución, asegurando agilidad en la tramitación y evitando nuevas paralizaciones que puedan afectar al desarrollo urbano y económico del municipio".
Agilidad y eficiencia
Lope Afonso y Alicia Leirachá inciden en que el objetivo de este planteamiento es lograr «una tramitación más ágil y eficiente y no paralizar el desarrollo económico y de bienestar de la ciudad, un enclave estratégico y clave para el impulso del turismo regenerativo en el núcleo turístico del norte de Tenerife, fortaleciendo la relación de convivencia que caracteriza a residentes y turistas, al tiempo que se da respuesta a una demanda histórica de los habitantes tanto de Puerto de la Cruz como del Valle de La Orotova».
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