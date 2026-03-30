La borrasca Therese causa daños por valor de 17,7 millones de euros en Tenerife

La valoración de los daños que ocasionó la borrasca Therese en Tenerife asciende a casi 17,7 millones de euros. De ellos, 12,5 millones se corresponden con desperfectos en las carreteras y más de 5,1 millones a los causados en pistas forestales y agrícolas así como en senderos, además de afectar al equipamiento de la red de comunicaciones. Esos son los cálculos que el Cabildo de Tenerife remitió a la Subdelegación de Gobierno al objeto de recabar el 50% de financiación del Ejecutivo central.

Al objeto de subsanar los daños ocasionados por Therese en 29 puntos de 16 carreteras de la Isla, el Cabildo emprende la redacción de los proyectos necesarios, aunque no establece plazos para su ejecución. La obra más costosa es la reconstrucción del drenaje en la TF-165, en Tacoronte, una de las zonas más castigadas por la borrasca. Esta reparación está cifrada en millón y medio de euros.

Sin embargo, la vía que discurre por Anaga (TF-134) es la que requiere una mayor inversión para su completa reparación: 3.150.000 euros en seis proyectos consistentes en restituir taludes y reconstruir drenajes.

Daños en el entorno natural

La afección al medio natural se centra la red de senderos, forestales o no, así como en la reposición de taludes, desagües, terraplenes y obras de contención. A ello se suman las instalaciones del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el Macizo de Anaga (Frioleras, Pico del Inglés y Cabeza de Tejo) así como el Icod de los Vinos.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, advierte que el servicio «sigue en modo alerta» teniendo en cuenta el riesgo de desprendimientos debido al estado de las laderas.

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