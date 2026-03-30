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Alianza estratégica para mejorar la logística de las pymes industriales

Femete firma un acuerdo con Archipiélago Logistic Solutions SL que facilita a las empresas de la provincia tinerfeña un acceso preferente a servicios logísticos especializados

Uno de los momentos de la firma del acuerdo. | ED/LOT

Uno de los momentos de la firma del acuerdo. | ED/LOT / ED

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y Archipiélago Logística (ALS) han firmado un convenio de colaboración para facilitar a sus 1.400 empresas asociadas y 13.000 profesionales el acceso a servicios logísticos avanzados con condiciones preferentes.

Este acuerdo incluye soluciones de transporte nacional e internacional, tanto en grupaje como contenedores, envíos aéreos urgentes y consultoría técnica en operaciones complejas y gestión aduanera. ALS aportará su experiencia para mejorar la competitividad del tejido empresarial en el entorno insular canario, mientras que el convenio, suscrito por Juan Antonio Jiménez Arranz y Francisco Javier Santana Fraga, tendrá una vigencia inicial de un año prorrogable.

Según el presidente de Femete, esta alianza es un paso estratégico para ofrecer soluciones reales que optimizan costes, mejoran tiempos de respuesta y abren nuevas oportunidades en el comercio exterior, consolidando la logística como un factor clave para el desarrollo de las empresas asociadas en el archipiélago.

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