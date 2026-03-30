La Aemet mantiene el aviso amarillo por calima este martes en Tenerife
El resto de islas vivirán una situación similar
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo el aviso amarillo este martes por polvo en suspensión tanto en Tenerife como en el resto de islas.
En concreto, se espera que la calima sea significativa en determinadas zonas. En el caso de Tenerife, afectará especialmente a zonas bajas, medianías y cumbres.
En la isla también se espera un predominio de cielos despejados con intervalos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada.
Más calor
En estos primeros días de la Semana Santa también se espera más calor. Así, si bien las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, se espera un ascenso en las máximas, que puede ser localmente notable en cumbres y medianías. De esta manera, los termómetros oscilarán entre los 17 y 27 grados, por lo que se vivirá una jornada bastante diferente a las semanas precedentes, que estuvieron marcadas por la borrasca Therese.
Fuertes rachas de viento
A pesar de este buen tiempo, la jornada seguirá marcada por los vientos, que serán inicialmente moderados, pero con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Durante la primera mitad del día gira a componente este con intervalos de fuerte en cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal. En estas zonas no se descartan las rachas muy fuertes en ese periodo.
Previsión general
A nivel general, el archipiélago espera cielos despejados con algunos intervalos en el norte de las montañosas durante la madrugada. Calima desde la madrugada en las orientales y Tenerife, desde la superficie hasta las cumbres, que se irá extendiendo durante el día al resto de islas.
Temperaturas máximas en ascenso, que podrá ser notable en el interior de las islas orientales y Tenerife.
Viento entre moderado y fuerte del nordeste. Durante la madrugada no se descartan las rachas muy fuertes en cumbres de La Palma y El Hierro, además de los extremos noroeste y sureste. A lo largo de la primera mitad del día, el viento girará a este, y no se descartan rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sus costas de Lanzarote y Fuerteventura, cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal de Tenerife y en la zona de El Golfo en El Hierro.
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