Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en Semana SantaMedidas anticrisisEconomía sumergidaMotorista fallecido en TenerifeObras por la borrasca Therese en Santa CruzDesaparecido en Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet mantiene el aviso amarillo por calima este martes en Tenerife

El resto de islas vivirán una situación similar

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo el aviso amarillo este martes por polvo en suspensión tanto en Tenerife como en el resto de islas.

En concreto, se espera que la calima sea significativa en determinadas zonas. En el caso de Tenerife, afectará especialmente a zonas bajas, medianías y cumbres.

En la isla también se espera un predominio de cielos despejados con intervalos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada.

Más calor

En estos primeros días de la Semana Santa también se espera más calor. Así, si bien las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, se espera un ascenso en las máximas, que puede ser localmente notable en cumbres y medianías. De esta manera, los termómetros oscilarán entre los 17 y 27 grados, por lo que se vivirá una jornada bastante diferente a las semanas precedentes, que estuvieron marcadas por la borrasca Therese.

Un hombre descansa en la Playa de Las Teresitas

Un hombre descansa en la Playa de Las Teresitas / Andrés Gutiérrez

Fuertes rachas de viento

A pesar de este buen tiempo, la jornada seguirá marcada por los vientos, que serán inicialmente moderados, pero con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Durante la primera mitad del día gira a componente este con intervalos de fuerte en cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal. En estas zonas no se descartan las rachas muy fuertes en ese periodo.

Previsión general

A nivel general, el archipiélago espera cielos despejados con algunos intervalos en el norte de las montañosas durante la madrugada. Calima desde la madrugada en las orientales y Tenerife, desde la superficie hasta las cumbres, que se irá extendiendo durante el día al resto de islas.

Temperaturas máximas en ascenso, que podrá ser notable en el interior de las islas orientales y Tenerife.

Noticias relacionadas y más

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Viento entre moderado y fuerte del nordeste. Durante la madrugada no se descartan las rachas muy fuertes en cumbres de La Palma y El Hierro, además de los extremos noroeste y sureste. A lo largo de la primera mitad del día, el viento girará a este, y no se descartan rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sus costas de Lanzarote y Fuerteventura, cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal de Tenerife y en la zona de El Golfo en El Hierro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Álvaro Cervera apunta a los futbolistas del Tenerife: 'Hay decisión por ganar, pero no habilidad; no sé si hay mucho talento en esta categoría
  2. Santa Cruz de Tenerife iniciará antes del verano la construcción de 226 viviendas sociales
  3. Treinta vecinos viven en El Cresal, en Anaga, sin agua ni luz desde hace un siglo
  4. La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios
  5. El Ayuntamiento de La Laguna publica la convocatoria de 61 plazas a la administración local
  6. El CB Canarias confirma su estado de gracia con una paliza al Zaragoza (99-76)
  7. El cambio del PGO en La Laguna impulsa el gran pabellón y residencias universitarias
  8. Punto y seguido del CD Tenerife hacia el ascenso

Empresarios alertan sobre la "ley de la selva" urbanística en Tenerife: "En un año tenemos una favela en Los Cristianos"

Empresarios alertan sobre la "ley de la selva" urbanística en Tenerife: "En un año tenemos una favela en Los Cristianos"

La Aemet mantiene el aviso amarillo por calima este martes en Tenerife

La Aemet mantiene el aviso amarillo por calima este martes en Tenerife

La borrasca Therese causa daños por valor de 17,7 millones de euros en Tenerife

La borrasca Therese causa daños por valor de 17,7 millones de euros en Tenerife

El guachinche de este municipio de Tenerife que conquista por su cocina canaria: productos de kilómetro 0 y vino de cosecha propia

El guachinche de este municipio de Tenerife que conquista por su cocina canaria: productos de kilómetro 0 y vino de cosecha propia

Martes Santo en Tenerife: estas son las procesiones que puedes ver

Martes Santo en Tenerife: estas son las procesiones que puedes ver

Obligan a repetir el juicio a un hombre que fue absuelto de maltratar 11 perros en Arico

Obligan a repetir el juicio a un hombre que fue absuelto de maltratar 11 perros en Arico

Sanidad retira un sensor y transmisor de glucosa distribuido en Tenerife por fallos en el funcionamiento

Sanidad retira un sensor y transmisor de glucosa distribuido en Tenerife por fallos en el funcionamiento

Multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por superar estos límites de velocidad en estas vías: la DGT pone el foco en los conductores tinerfeños

Multas de hasta 600 euros y pérdida de puntos por superar estos límites de velocidad en estas vías: la DGT pone el foco en los conductores tinerfeños
Tracking Pixel Contents