Tenerife, en prealerta por viento: rachas de hasta 80 km/h desde este domingo

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde primera hora de este domingo, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La medida, enmarcada dentro del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), responde a la llegada de un episodio de viento fuerte y persistente del nordeste, que podría dejar rachas que alcancen o superen los 80 kilómetros por hora.

Tenerife, entre las islas más afectadas

En el caso de Tenerife, se espera que el viento incida con especial intensidad en:

La vertiente sureste

El sector a sotavento del Teide

Las cumbres del oeste de Las Cañadas

Se trata de zonas especialmente expuestas a este tipo de situaciones, donde el relieve puede intensificar las rachas.

Además de Tenerife, la prealerta afecta también a La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el viento golpeará con fuerza en cumbres y vertientes orientadas al sureste y noroeste.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección:

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