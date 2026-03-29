Tenerife, en prealerta por viento: rachas de hasta 80 km/h desde este domingo
La medida, activada por el Gobierno de Canarias a partir de las 06:00 horas, afecta también a La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde primera hora de este domingo, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
La medida, enmarcada dentro del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), responde a la llegada de un episodio de viento fuerte y persistente del nordeste, que podría dejar rachas que alcancen o superen los 80 kilómetros por hora.
Tenerife, entre las islas más afectadas
En el caso de Tenerife, se espera que el viento incida con especial intensidad en:
- La vertiente sureste
- El sector a sotavento del Teide
- Las cumbres del oeste de Las Cañadas
Se trata de zonas especialmente expuestas a este tipo de situaciones, donde el relieve puede intensificar las rachas.
Además de Tenerife, la prealerta afecta también a La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el viento golpeará con fuerza en cumbres y vertientes orientadas al sureste y noroeste.
Recomendaciones a la población
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección:
- Evitar transitar por zonas expuestas
- Asegurar objetos en balcones y azoteas
- Extremar la precaución en carretera, especialmente en zonas altas
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