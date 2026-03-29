Tenerife afronta un domingo de viento intenso y nubes en el norte, con posibles lloviznas según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Tenerife una jornada marcada por el viento del nordeste con intervalos fuertes y la presencia de nubosidad en el norte, donde no se descartan lloviznas débiles y dispersas durante la noche.

En el conjunto del archipiélago, la situación será similar: temperaturas con pocos cambios, predominio de cielos más despejados en el sur y un refuerzo progresivo del viento a lo largo del día, especialmente en vertientes expuestas.

Tenerife: viento protagonista y nubes en el norte

En la isla, el día comenzará con intervalos nubosos en el norte, especialmente en medianías del nordeste, donde existe una baja probabilidad de lloviznas ocasionales durante la madrugada y primeras horas.

A medida que avance la jornada, predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos en zonas del sur y oeste en horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeras variaciones:

Descenso suave de las máximas en el norte y este

Ligero ascenso de las mínimas en cumbres

No se descarta, además, la aparición de heladas débiles en las cumbres del Teide.

El viento será uno de los factores más destacados:

Moderado del nordeste

Con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste

Y con probables rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 18 y 22 grados.

Situación en el resto de Canarias

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con posibilidad de lloviznas débiles en medianías durante la noche, mientras que el resto de zonas disfrutará de cielos poco nubosos. El viento también soplará con fuerza en cumbres y vertientes expuestas, con rachas muy fuertes probables por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a cielos despejados durante el día, con temperaturas sin cambios y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas interiores.

Las islas occidentales también estarán marcadas por el régimen de alisios. En La Palma y La Gomera, predominarán los cielos nubosos en el norte con posibilidad de lloviznas débiles, mientras que en El Hierro la nubosidad se concentrará igualmente en la vertiente norte, con amplios claros durante el día.

Estado del mar

En cuanto al mar, el nordeste soplará con fuerza:

Fuerza 4 a 5 en islas orientales

Hasta fuerza 6 o 7 en el resto

Noticias relacionadas

Se espera marejada aumentando a fuerte marejada, con mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros, lo que obliga a extremar la precaución en zonas costeras.