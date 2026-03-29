Solo dos pinocheros pujan por la recogida tradicional en el monte en Tenerife

El Cabildo de Tenerife mantiene su apuesta por recuperar la recogida tradicional de pinocha en los montes de la Isla como una de las herramientas principales en la lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, la última subasta convocada por la corporación insular para adjudicar aprovechamientos en fincas de titularidad pública se saldó con la participación de solo dos pinocheros, mientras que uno de los tres lotes ofertados, el del pinar de Vilaflor, quedó desierto.

La puja se celebró en el salón de actos del Pabellón Santiago Martín, popularmente conocido como la Hamburguesa, en La Laguna, sede del área insular de Medio Natural que, además, presta apoyo técnico a los ayuntamientos de Arico e Icod de los Vinos –como hace con aquellos que lo soliciten– para la correcta tramitación de los aprovechamientos autorizados en sus respectivos municipios.

Los dos únicos participantes fueron Alexis Felipe y Juan Antonio González, ambos de Los Realejos y vinculados por herencia a este oficio ancestral, en decadencia en la Isla.

La corporación insular defiende la recuperación del aprovechamiento como herramienta frente a los incendios forestales

Felipe y González, este junto a por su compañera, Rosa, no esperaban ser los únicos en acudir a la cita con la subasta, aunque reconocen que su oficio está «en peligro de extinción». No se arredraron, sin embargo, en un día de perros, con niebla, frío, viento y lluvia en el entorno de la Hamburguesa, en medio de los efectos de la errática y casi eterna borrasca Therese.

Una vez dentro, tras una corta espera, los tres estuvieron muy atentos y participativos ante las indicaciones de los cuatro técnicos y funcionarios insulares, expertos en la materia, que formaron la mesa de la puja. Estos les explicaron cómo podían acceder digitalmente, a través de la página de transparencia del Cabildo de Tenerife, a la ubicación exacta (a través de la herramienta Google Maps) del lugar donde se encuentra una pinocha que ya es suya, previo abono del coste establecido a través de una transferencia.

Nuevas subastas en breve

Además, desde la propia mesa se anunciaron nuevas subastas en breve. No solo de pinocha, en el caso concreto de la de Vilaflor en un segundo intento, sino también de madera o astillas procedentes del gran incendio forestal del verano y parte del otoño de 2023. Con la novedad de que ahora se podrán cargar directamente sobre los camiones los haces apilados, lo cual facilita la labor de los agricultores y ganaderos de las medianías.

Alexis Felipe, Juan Antonio González y Rosa volvieron a Los Realejos satisfechos con su compra de una pinocha que utilizarán básicamente como compost para enriquecer y fertilizar el suelo de sus terrenos.

Desierto uno de los tres lotes

La subasta permitió adjudicar el lote 2, correspondiente a la pinocha de Contador y Cumbre, en Arico, por 645 euros, y el lote 3, relativo al aprovechamiento en Monte Pinar (Icod de los Vinos), por 900 euros. En cambio, el lote 1, de pinocha del monte Paredes de Galindo, en Vilaflor, de titularidad insular y con un valor inicial de 300 euros, no recibió ofertas, por lo que volverá a ser subastado en una fecha por definir.

Medio Natural insiste en que la retirada de pinocha del monte no es una actividad prohibida para los vecinos, pese a la creencia generalizada en sentido contrario, aunque recuerda que esta práctica requiere autorización previa. El Cabildo defiende la recogida de este material vegetal tanto por su valor tradicional como por su utilidad en la gestión forestal, al contribuir a reducir la carga de combustible acumulada en el monte y prevenir así incendios.

En paralelo al aprovechamiento vecinal, el Cabildo saca cada año a subasta la pinocha de los montes de titularidad insular, un recurso utilizado de forma ancestral como cama para animales y para otros usos agrícolas. Esa es la razón de ser de la convocatoria pública, orientada especialmente a personas o empresas que emplean este material como materia prima agrícola. En esta ocasión, sin embargo, no se presentó ninguna empresa interesada.

La subasta está incluida en el Plan Bianual 2026-2027, un documento que regula las cantidades autorizadas, el sistema de adjudicación, los precios de licitación, los métodos de extracción y las zonas concretas del monte en las que puede desarrollarse este aprovechamiento.

El resultado de la convocatoria refleja, por un lado, la escasa participación registrada y, por otro, la pervivencia de una actividad muy ligada al conocimiento tradicional del monte y transmitida de generación en generación. No en vano, cabe recordar que en septiembre de 2023, tras el gran incendio forestal que afectó a la Isla en ese verano, el Cabildo de Tenerife alcanzó un acuerdo con los pinocheros damnificados para redistribuir los aprovechamientos afectados por el fuego.

Esta nueva subasta supone insistir en la estrategia de compatibilizar la conservación de una práctica histórica del medio rural con la gestión preventiva del monte, en un contexto en el que la retirada de pinocha vuelve a situarse como una medida útil para reducir el riesgo de incendios forestales.