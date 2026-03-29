Barrios por el Empleo promueve casi 700 inserciones laborales

El Cabildo de Tenerife prevé facilitar 683 inserciones laborales durante 2026 a través del programa Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, una de las principales herramientas de intervención sociolaboral de la Isla para mejorar las oportunidades de acceso al mercado de trabajo de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa contará este año con un presupuesto de 4,3 millones de euros y tendrá capacidad para atender a unas 4.500 personas a través de una red de 22 nodos distribuidos por distintos municipios de Tenerife. En esos espacios se ofrecerán servicios de orientación laboral, formación, intermediación con empresas y acompañamiento personalizado, con itinerarios adaptados a las necesidades de cada participante.

El proyecto se ejecuta en colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja, Fundación Don Bosco, la Fundación General de la Universidad de La Laguna y Sinpromi, entidades que desarrollan sobre el terreno un modelo centrado en la atención cercana y en el conocimiento de la realidad social y laboral de cada zona.

Desde su puesta en marcha en 2015, Barrios por el Empleo ha atendido a más de 48.000 personas desempleadas y ha propiciado más de 11.800 inserciones laborales, consolidándose como una referencia en las políticas activas de empleo del ámbito local.

Para la edición de 2026, el Cabildo plantea reforzar la intervención con colectivos especialmente vulnerables, como personas sin hogar, migrantes, jóvenes en riesgo de exclusión o personas con discapacidad. Junto a ello, el programa incorporará nuevas iniciativas ligadas a la innovación social y tecnológica, con herramientas digitales orientadas a mejorar la orientación y la formación.

La estrategia pasa también por seguir fortaleciendo la colaboración con el tejido empresarial de la Isla para ampliar las oportunidades de contratación y ajustar mejor la formación y el acompañamiento a las necesidades reales del mercado laboral. Con ello, el Cabildo busca consolidar un programa que en los últimos años ha ganado peso como vía de acceso al empleo para personas con especiales dificultades de inserción.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que este proyecto demuestra el valor de la colaboración institucional y social. «Barrios por el Empleo es un ejemplo de cómo la cooperación entre administraciones y entidades sociales permite generar oportunidades reales para quienes más lo necesitan» señaló. Dávila concluye que «nuestro objetivo es seguir facilitando el acceso al empleo digno y reducir las desigualdades sociales en la Isla».

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Por su parte, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, subraya el impacto que ha tenido el proyecto desde su puesta en marcha. «Este programa ha demostrado que el trabajo cercano al territorio y el acompañamiento personalizado funcionan». Resalta que «gracias a esta metodología hemos logrado miles de inserciones laborales en los últimos años y seguimos ampliando las herramientas para mejorar la empleabilidad de los participantes». n