El tiempo da tregua a Tenerife: la Aemet anuncia un sábado estable con ligero ascenso térmico, pero con viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Tenerife y el conjunto de Canarias una jornada marcada por la estabilidad, cielos poco nubosos en general y viento del nordeste con intervalos de fuerte, mientras que las temperaturas apenas variarán, aunque con ligeros ascensos en algunas zonas.

En líneas generales, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, aunque en las vertientes norte de las islas montañosas habrá más nubosidad, especialmente durante la madrugada y la noche, donde no se descarta alguna llovizna débil y dispersa.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas tenderán a subir ligeramente en medianías y zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife se alcanzarán los 23 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se quedarán en torno a los 21 grados, con mínimas de unos 17 grados en ambas capitales.

El viento será protagonista una jornada más, soplando moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en varias zonas del archipiélago. En el mar, también dominará el nordeste con fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

Tenerife

En Tenerife, el norte amanecerá con cielos nubosos y posibilidad de lloviznas débiles en medianías durante la noche, tendiendo a abrir claros a lo largo del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el sur en horas centrales.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso en medianías, mientras que en las zonas costeras del norte y este apenas variarán. En cumbres centrales del Teide no se descartan heladas débiles. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y la vertiente sureste.

Resto de las islas

En Gran Canaria, el norte estará nuboso con baja probabilidad de lloviznas nocturnas, abriéndose claros durante el día. En el sur y cumbres, ambiente más despejado. Las máximas subirán ligeramente en el sur y medianías.

En La Palma, se esperan cielos nubosos en el norte y este con posibles lluvias débiles nocturnas, mientras que el resto de zonas tendrá más claros. Temperaturas en ligero ascenso en zonas altas y viento con intervalos fuertes.

En La Gomera y El Hierro, el norte también presentará nubosidad con baja probabilidad de lloviznas, mientras que el resto se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos en el norte, con tendencia a despejar durante el día. Las temperaturas apenas variarán y el viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte, especialmente en interiores y zonas expuestas.

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En conjunto, Canarias vivirá un sábado de tiempo estable, con algunas nubes en el norte, ligera subida térmica en zonas altas y viento intenso en varios puntos del archipiélago.