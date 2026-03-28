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EN DIRECTO | La borrasca Therese se ceba con La Gomera y Tenerife registra más de 1.500 incidencias en ocho días
El peor temporal en 13 años dejó un fallecido en el macizo de Anaga y la misma cantidad de lluvia en la isla en una semana que en un año
La borrasca Therese azotó Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. El mal tiempo dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga.
El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.
Verónica Pavés
"Se formaron cortinas de agua dentro de las aulas": los 112 centros educativos canarios afectados por la borrasca Therese retoman la normalidad entre humedades y grietas
"Era tanta el agua que cayó, que los bajantes se desbordaron". Así inicia Julián Fariña, director del CIPF Virgen de Candelaria, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, el relato de uno de los días más complicados de su carrera en la enseñanza. El martes a las 9:00 horas, la borrasca Therese sorprendió a la zona metropolitana de Tenerife descargando una ingente cantidad de lluvia en apenas una hora.
Elena Morales
El Hierro desactiva el plan de emergencia tras casi 100 incidencias por la borrasca Therese
Todas las carreteras de la isla están ya abiertas, aunque el Cabildo pide extremar la precaución por la inestabilidad del terreno.
Elena Morales
Las lluvias de la borrasca Therese elevan las reservas de agua en La Gomera hasta el 76%
San Sebastián, Hermigua y Vallehermoso rozan el lleno, mientras Alajeró sigue con apenas un 10% de almacenamiento.
Eloísa Reverón
¿Quiénes fueron rescatados en el barranco de Santos de Santa Cruz de Tenerife por la borrasca Therese?
Las cuevas de este cauce chicharrero se han convertido en el hogar de una decena de personas, entre ellos una familia de Rumanía
Elena Morales
La Palma mantiene el tráfico en doble sentido en el túnel de la Cumbre por riesgo de desprendimientos
Ante la inestabilidad del terreno, el Cabildo de La Palma desvía el tráfico por el túnel nuevo de la Cumbre, según el Plan de Emergencias, evitando zonas de riesgo en la carretera LP-3
Aránzazu Fernández
Canarias mantiene la alerta por desprendimientos tras el paso de la borrasca Therese
Ante el inicio de la Semana Santa, el Gobierno canario recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones en carreteras secundarias y zonas de riesgo tras las lluvias
Elena Morales
Se amplía hasta el viernes la suspensión de clases presenciales en La Gomera
La Consejería de Educación prorroga la suspensión de las clases presenciales en La Gomera este viernes, instando a la comunidad educativa a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia
Jorge Dávila
Un centenar de vecinos de Valle Gran Rey sufren problemas de abastecimiento de agua tras la borrasca Therese
La carretera El Rejo (CV-14) permanece cerrada y la conexión entre Erques y Erquitos (Vallehermoso) no será posible hasta dentro de varios meses, debido a los daños causados por la tormenta de gran impacto
Elena Morales
La borrasca Therese provoca el desprendimiento de parte de una fachada en La Laguna
La actuación se sumó a otras incidencias en La Orotava, Tacoronte, La Victoria, Santa Cruz y La Laguna durante el paso de la borrasca
Leticia Dorta Lemus
Therese: ocho días de borrasca con más de 1.500 incidencias
La borrasca Therese llegó tarde. Pero lo hizo para quedarse en Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. Dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga. El temporal será recordado, no tanto por la gravedad de lo sucedido, sino por la intensidad de las lluvias en poco tiempo y por la velocidad de sus vientos: más de 122 kilómetros por hora en algunos puntos de la Isla. Según el Cabildo de Tenerife, el Cecopin (Centro de Coordinación Operativa Insular) registró 646 incidentes durante la borrasca. Se suman todos los que se recogieron en los 31 Cecopal (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) de Tenerife. Solo en la noche del martes 24 se registraron 600 incidencias, coincidiendo con la tromba de agua que asoló los núcleos de El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte.
Un fallecido, averías eléctricas, inundaciones en viviendas, edificios o locales, un centenar de desvíos y cancelaciones en vuelos y desalojos son algunas de las consecuencias que dejó Therese. El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.
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