EN DIRECTO | La borrasca Therese se ceba con La Gomera y Tenerife registra más de 1.500 incidencias en ocho días

La borrasca Therese llegó tarde. Pero lo hizo para quedarse en Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. Dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga. El temporal será recordado, no tanto por la gravedad de lo sucedido, sino por la intensidad de las lluvias en poco tiempo y por la velocidad de sus vientos: más de 122 kilómetros por hora en algunos puntos de la Isla. Según el Cabildo de Tenerife, el Cecopin (Centro de Coordinación Operativa Insular) registró 646 incidentes durante la borrasca. Se suman todos los que se recogieron en los 31 Cecopal (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) de Tenerife. Solo en la noche del martes 24 se registraron 600 incidencias, coincidiendo con la tromba de agua que asoló los núcleos de El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte.

Un fallecido, averías eléctricas, inundaciones en viviendas, edificios o locales, un centenar de desvíos y cancelaciones en vuelos y desalojos son algunas de las consecuencias que dejó Therese. El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.