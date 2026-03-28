El refugio de Ravelo garantiza su continuidad de forma provisional

El Cabildo de Tenerife dota con 240.000 euros al refugio de animales de Ravelo, gestionado por la protectora Adepac con la que garantiza su funcionamiento a corto plazo. Será a través de una subvención nominativa producto de una modificación de crédito en el presupuesto –la segunda del ejercicio por 15,6 millones de euros– aprobada en el Pleno ayer. El PSOE descartó formular la pregunta que tenía preparada tras el acuerdo previo, al igual que la celebración del pleno monográfico previsto para el próximo día 8 de abril.

La medida busca dar una respuesta inmediata a la situación económica del centro mientras se resuelve la línea insular de ayudas por concurrencia competitiva. El refugio, situado en El Sauzal, atiende a más de 300 animales y atraviesa desde hace meses una coyuntura especialmente delicada, marcada por las dificultades para sostener la actividad ordinaria y por la necesidad de afrontar mejoras en unas instalaciones que arrastran carencias desde hace años. La situación se complicó aún más tras el reciente paso de la borrasca Therese, que ocasionó desperfectos importantes en el recinto. Ese nuevo escenario incrementó la preocupación en torno a la continuidad del servicio y a la capacidad de la asociación para seguir asumiendo los costes de mantenimiento y atención veterinaria de los animales acogidos.

Personal y voluntarios de Adepac con algunos de los perros que cuidan en el refugio de El Ravelo. / E. D.

El debate sobre la situación de Adepac había ido ganando peso en las últimas semanas tanto en el ámbito político como fuera de él. De hecho, el PSOE había impulsado la convocatoria de un pleno monográfico para abordar de forma específica la situación del refugio y reclamar una solución urgente por parte del Cabildo. Ahora se desactiva a cambio de articular una vía de financiación directa.

La aprobación de esta subvención nominativa llega mientras se tramita la convocatoria general de ayudas para todos los refugios de animales de la Isla. No obstante, la situación de fondo sigue abierta, ya que el futuro del refugio depende también de que se concrete un marco estable de financiación y de que avancen las actuaciones pendientes en las instalaciones.

Además del debate institucional, la crisis del refugio ha tenido reflejo en la calle. En las últimas semanas se habían convocado movilizaciones en apoyo a Adepac para reclamar una respuesta de las administraciones. Una de ellas se celebró ante el Cabildo durante el pleno de febrero, mientras que una segunda protesta, prevista para el pasado domingo 22, tuvo que ser suspendida debido a las inclemencias meteorológicas.

Aunque 240.000 euros permiten aliviar de forma inmediata la presión económica sobre la asociación, fuentes consultadas apuntan a que Adepac considera insuficiente la cantidad acordada. n