El PSOE insta a frenar la contratación de los guardas rurales en el Teide

El PSOE insta al Gobierno insular a suspender la licitación del contrato para incorporar a 16 guardas rurales al dispositivo de vigilancia del Parque Nacional del Teide, al considerar que supone una privatización de funciones que corresponden a los agentes de Medio Ambiente. Así lo planteó en el pleno celebrado ayer por el Cabildo, cuya presidenta, Rosa Dávila, rechazó esa acusación en una comparecencia a instancias de la oposición socialista y defendió que la medida no sustituye a los funcionarios, sino que refuerza la protección del espacio natural con más medios y vigilancia permanente.

El portavoz socialista, Aarón Afonso, reclamó durante el debate que no se formalice un contrato a tres años vista valorado en 3,7 millones de euros y que, en su lugar, se recurra a personal público. A su juicio, el Cabildo debe reforzar la plantilla de agentes de Medio Ambiente mediante incorporaciones interinas, en vez de externalizar un servicio vinculado a la seguridad y el control del parque.

Guarda rural en un reciente control en los espacios naturales protegidos de Tenerife / Arturo Jiménez / t

Dávila sostuvo que el nuevo modelo busca garantizar vigilancia las 24 horas del día durante todo el año en el Teide y subrayó que los guardas rurales actuarán siempre bajo la supervisión de los agentes de Medio Ambiente. La presidenta insular defendió que el Cabildo ha reforzado de forma notable la presencia pública en el parque, al pasar en apenas un año de dos a 14 agentes en el Teide, un incremento del 600%, además de incorporar a nueve técnicos especializados y activar la colaboración de la Policía Canaria, la Policía Local de La Orotava, que tiene el 72% del parque nacional en su territorio, y el Seprona de la Guardia Civil.

El grupo de gobierno (CC y PP), con el apoyo de Vox, negó que se trate de una privatización encubierta y enmarcó la medida en la nueva estrategia de gestión del parque nacional tras la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión y la transferencia completa de las competencias. Los socialistas insistieron en que el modelo elegido solapa funciones y reclamaron el carácter público de la vigilancia en el principal espacio natural protegido de la Isla.

Del ‘influencer’ al riesgo volcánico

El Gobierno insular no aclaró ayer por qué permitió la entrada de un influencer al Cecopin durante la borrasca Therese. A pregunta del PSOE, fue el director insular de Emergencias, Iván Martín, quien asumió la responsabilidad de autorizar el acceso y defendió que lo importante fue la gestión.

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El consejero socialista Javier Rodríguez acusó de "pervertir" el Plan de Emergencias, sostuvo que el Cecopin "no es un plató" y dio por "desacreditada" a la consejero, Blanca Pérez, por no dar explicaciones. El pleno aprobó como mociones institucionales regular el acceso de los menores a las redes sociales y reforzar su protección digital; pedir al Gobierno de España y a la UE que amplíen hasta el 31 de diciembre de 2028 los plazos de los fondos Next Generation; convertir abril en el mes de la lucha contra el Párkinson o medidas preventivas frente al riesgo volcánico.