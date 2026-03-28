Preservar para mejorar: una nueva mirada en el aumento mamario
El Dr. Antonio García-Cáceres, en Clínica Salud Estética Gournay, introduce en Tenerife este enfoque quirúrgico centrado en preservar los tejidos y la naturalidad del resultado.
La cirugía de aumento mamario es una de las intervenciones más solicitadas dentro de la cirugía estética. A lo largo de los años, las técnicas quirúrgicas han evolucionado con un objetivo constante: lograr resultados naturales y seguros adaptados a las características de cada paciente. Hoy en día, junto a los métodos clásicos bien establecidos, han aparecido nuevos enfoques que buscan reducir la agresión quirúrgica y preservar al máximo los tejidos. Uno de ellos es la técnica conocida como Preservé.
Incisión mínima y cirugía precisa
Este abordaje se basa en un principio sencillo: intervenir lo necesario procurando respetar al máximo la anatomía de la mama. Para ello se realiza una pequeña incisión en el surco submamario y se crea un espacio preciso, el llamado “bolsillo”, donde se coloca el implante, procurando preservar estructuras como la glándula mamaria, los ligamentos de soporte o el músculo. El objetivo es que el implante se integre de forma armónica en el cuerpo y que el resultado sea natural tanto en reposo como en movimiento.
Implantes con comportamiento ergonómico
Un elemento importante de este procedimiento es el tipo de implantes que se utilizan. Se trata de prótesis con diseño ergonómico del Laboratorio Motiva, que presentan un comportamiento anatómico: se adaptan a la postura del cuerpo, adquiriendo una forma natural cuando la paciente está de pie y comportándose de forma dinámica junto con los tejidos.
¿Para quién está indicada?
Este tipo de técnica suele ser especialmente interesante en pacientes que desean un
aumento moderado y natural, en mujeres con buena calidad de tejidos o en quienes buscan una recuperación más cómoda. Entre los aspectos que suelen destacarse se encuentran una menor inflamación postoperatoria y una integración muy armónica del implante.
Especialización
En Tenerife, el doctor Antonio García-Cáceres, especialista de larga trayectoria en cirugía plástica, reparadora y estética, es quien ha introducido esta técnica. Tras años de experiencia en cirugía mamaria, el doctor García-Cáceres se formó específicamente en este enfoque con especialistas internacionales y comenzó a aplicarlo en la isla a través de Clínica Salud Estética, de la cual es fundador y director médico, ahora integrada en el Grupo Gournay.
Con más de dos décadas dedicadas a la cirugía estética, su trabajo se ha caracterizado por la incorporación progresiva de técnicas y tecnologías que buscan mejorar la experiencia de las pacientes y la calidad de los resultados.
Una decisión siempre personalizada
En cualquier caso, García-Cáceres señala una idea fundamental: no existe una única técnica válida para todas las pacientes. La elección del procedimiento más adecuado debe determinarse siempre tras una valoración médica personalizada, teniendo en cuenta la anatomía, la calidad de los tejidos y las expectativas de cada mujer. La técnica Preservé se suma así al conjunto de herramientas quirúrgicas disponibles, aportando un enfoque centrado en preservar al máximo la estructura natural de la mama.
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